Перец удивит урожаем: когда нужно сеять на рассаду. Посевной календарь

Перец считается одной из самых капризных и сложных в проращивании культур. Теплолюбивое растение требует специальных условий для высадки, в том числе соблюдения лунного календаря.

OBOZ.UA выяснил, какие дни лучшие для посадки семян перца с целью получить рассаду. А также рассказывает, как правильно обращаться с семенами и всходами, чтобы получить летом богатый урожай.

Лунный календарь

С точки зрения лунного календаря в феврале остался всего один благоприятный день для высева перца на рассаду. Это 29 число. В марте удачными будут следующие даты: 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28 и 29 марта. В эти дни семена можно закладывать в землю и помещать горшки в теплицу для проращивания.

Как сеять перец на рассаду

Для этой культуры подходит универсальная почва для рассады, которую можно приобрести уже готовой. Если вы хотите изготовить ее своими руками, то смешайте перегной, садовую землю и песок в пропорции 3:3:4. Хорошо все разрыхлите, чтобы в составе смеси не было комочков, а также прожарьте в течение 45 минут в духовке, чтобы продезинфицировать. Перлит или вермикулит, примешанный в такую почву, должен повысить его водо- и воздухопроницаемость, что тоже полезно для молодых растений.

Готовую почвосмесь нужно всыпать в специально подготовленные посудины для рассады – торфяные стаканчики или самодельные емкости. Посередине каждой посудины делается углубление примерно на 1 см и в него помещается семечко. Семена заворачивают, а землю над ними уплотняют.

Лучше всего выращивать рассаду перца по одному растению в горшке, потому что эта культура не очень охотно отращивает крепкую корневую систему, а пикировку переносит плохо. Поэтому лучше сделать так, чтобы молодые перцы не конкурировали за ресурсы и место. В открытую почву растение переносят вместе с комом земли, в котором оно прорастало. Это защитит корни от травм.

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