Переносят любую жару и просты в уходе: названы три идеальных растения для сада

Волны летней жары, которые наблюдались в Украине в августе, становятся все чаще, и облегчить ее может собственный садик, даже небольшой. Но растениям в саду и самим нужна защита от экстремальных температур.

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Как позаботиться о них, издание Express спросило у специалистов по разведению декоративных растений. Они рассказали об основных лайфхаках и назвали три растения, которые будут хорошо чувствовать себя даже в сильную жару.

Создайте тень

Любая тень снижает температуру земли, по сравнению с открытыми участками. Поэтому в жару наиболее чувствительным растениям следует обеспечить защиту. Его могут предоставить как растения с раскидистой кроной, так и специальные полотняные навесы, которые устанавливаются на деревянных кольях. В крайнем случае защиту можно соорудить и из картонных коробок или старых поддонов на подпорках. Главное – защитить сад.

Не стригите газон

В жару лучше, чтобы трава на газоне была высокой – не менее 7,5 сантиметров. Такая трава отбрасывает тень, что помогает лучше удерживать влагу в почве. А это, в свою очередь, уберегает траву от выгорания.

Высаживайте жаростойкие цветы

В преддверии летнего сезона позаботьтесь, чтобы в вашем саду было хотя бы несколько растений, устойчивых к жаре. Это могут быть:

кактусы или другие суккуленты;

лаванда;

бархатцы.

Они позволят поддержать великолепный вид сада и помогут избежать перегрева земли.

Не удобряйте растения

Подкармливать растения во время жары – плохая идея. Это может усилить у них тепловой стресс и даже привести к их повреждению и гибели, ведь поглощение влаги и питательных веществ в такую погоду нарушается. Вносить удобрения следует только тогда, когда температура вернется к нормальным показателям.

Поливайте щедро, но не слишком часто

Ошибка, которую допускают многие садоводы, заключается в том, что они вносят под растения слишком много влаги в жару. И это может нанести больше вреда, чем если дать земле высохнуть. Лучше поливать кустарники и другие садовые растения раз в несколько дней. И делать это в самые прохладные часы – рано утром или после заката. Тогда корни успеют поглотить влагу до того, как она улетучится на солнце.

Используйте мульчу

Наибольший риск для растений во время экстремальной жары создает пересыхание почвы. Чтобы удержать как можно больше влаги в земле, опытные садоводы рекомендуют использовать слой мульчи. Ее нужно выкладывать вокруг растения, оставляя круг радиусом несколько сантиметров вокруг места, откуда растет стебель. Использовать можно немало разных вариантов мульчи – измельченную кору, камни и даже скошенную с газона сухую траву.

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