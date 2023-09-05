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Идеальные для тени: подборка вьющихся растений для сада

Юлия Песчанская
Жизнь
4 минуты
Идеальные для тени: подборка вьющихся растений для сада

В каждом саду или во дворе есть затененные места, где не приживается большинство растений. Хозяева ищут разные способы, которые помогут заполнить и украсить пустой участок.

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OBOZREVATEL составил подборку вьющихся растений, которые любят тень и не требовательны в выращивании. Если вы уже опустили руки и перестали надеяться на то, что можно засадить затененное место, то не волнуйтесь, вы можете решить проблему, выбрав растение из списка.

Гортензия плетистая

Большие белые цветы украсят ваш сад и наполнят его приятным ароматом. Это растение стелется вдоль стен, заборов и других построек, а цветы помогут осветить затененное пространство.

Быстрорастущая, морозостойкая, вьющаяся лиана, образует массу воздушных корней, что позволяет ей подниматься вверх до 20 метров. Молодые саженцы следует укрывать с наступлением первых морозов. Начиная с третьего года вегетации, лианы самостоятельно восстанавливаются после суровых зим и обильно цветут.

Идеальные для тени: подборка вьющихся растений для сада

Жимолость плетиста Грэхам Томас

Высокий, вьющийся кустарник, способный подняться до 5 метров в высоту благодаря опоре, стенам или забору. Цветки имеют интересную яйцевидную форму, образуя соцветия до 6 сантиметров. Жимолости-лианы достаточно устойчивы против вредителей и болезней.

По мере роста лиани необходима крепкая опора и подвязка. Важно вовремя удалять старые и поврежденные ветки, а молодые направлять по опоре.

Идеальные для тени: подборка вьющихся растений для сада

Звездчатый жасмин

Это вечнозеленая лиана, которая может достигнуть 10 метров в высоту. Время цветения белых цветочков в форме звезд – это март – апрель. Почва для посадки должна быть плодородной со слабой кислотностью. Весной и летом культуру необходимо регулярно поливать.

Вносить комплексные минеральные удобрения достаточно раз в месяц весной и летом, а осенью и зимой растение в них не нуждается. Жасмин не нужно обрезать каждый год.

Идеальные для тени: подборка вьющихся растений для сада

Плетистая роза

Это куст, который может достигать от 2 до 8 метров в высоту. Цветы средней величины, около 7-8 сантиметров и имеют ярко-розовую окраску. Обильно цветут летом и осенью. Розами можно украсить беседки, арки, колонны или забор.

Идеальные для тени: подборка вьющихся растений для сада

Клематис Nelly Moser

Необыкновенно красивое растение с нежно-розовыми цветами и темно-зелеными листьями, оплетающее любую опору. Культура цветет с мая до начала заморозков. В начале июня лиана цветет на ветвях прошлого года, а во второй половине лета начинают цветы молодые ветви. Растение нуждается в регулярной обрезке.

Идеальные для тени: подборка вьющихся растений для сада

Плющ

Все разновидности плюща – это вьющиеся растения, которые можно сажать в тени. Они быстро растут и нуждаются в минимальном уходе. Кроме темно-зеленых растений есть еще и кремовая окраска или желтые пятна на листьях.

Плющ способен "держаться" за кирпичные стены, продвигая корни в трещины и создавая густое покрытие. Не забывайте его регулярно обрезать.

Идеальные для тени: подборка вьющихся растений для сада

Колокольчик Чилийский оранжевый

Это многолетнее морозостойкое растение высотой до 40 см. Цветы имеют яркий красный цвет и размером до 3 сантиметров. Культура цветет с июня 50 дней. Это морозостойкое растение, которое требует регулярного полива, но будьте осторожны, чтобы не переувлажнить почву, потому что это может привести к гибели культуры.

Идеальные для тени: подборка вьющихся растений для сада

Куст шелковой кисти

Растение известно также как куст береговой кисти, береговая шелковая кисть или волнистая кисть. Культура не требует особого ухода и достигает 6-9 метров в высоту. Цветы делят на два вида – мужские и женские. Мужские цветения длинные и кремово-желтые, со временем сереющие по мере высыхания. Женское цветение похоже, но короче.

Растение может не пережить зиму с большим количеством дождей. Уход за шелковой кистью включает глубокий полив только что посаженных кустов раз в две недели.

Идеальные для тени: подборка вьющихся растений для сада

Зимний жасмин

Известный как зимний жасмин, жасмин Сан-Хосе или желтый жасмин – это лиственный плетистый кустарник, который может достигать в высоту до 3 метров. Цветки небольшие, диаметром 1-2 см, ярко-желтого цвета. Жасмин необходимо обрезать после цветения, чтобы смогли прорасти новые ветви.

Идеальные для тени: подборка вьющихся растений для сада

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