Идеальные для тени: подборка вьющихся растений для сада

В каждом саду или во дворе есть затененные места, где не приживается большинство растений. Хозяева ищут разные способы, которые помогут заполнить и украсить пустой участок.

Видео дня

OBOZREVATEL составил подборку вьющихся растений, которые любят тень и не требовательны в выращивании. Если вы уже опустили руки и перестали надеяться на то, что можно засадить затененное место, то не волнуйтесь, вы можете решить проблему, выбрав растение из списка.

Гортензия плетистая

Большие белые цветы украсят ваш сад и наполнят его приятным ароматом. Это растение стелется вдоль стен, заборов и других построек, а цветы помогут осветить затененное пространство.

Быстрорастущая, морозостойкая, вьющаяся лиана, образует массу воздушных корней, что позволяет ей подниматься вверх до 20 метров. Молодые саженцы следует укрывать с наступлением первых морозов. Начиная с третьего года вегетации, лианы самостоятельно восстанавливаются после суровых зим и обильно цветут.

Жимолость плетиста Грэхам Томас

Высокий, вьющийся кустарник, способный подняться до 5 метров в высоту благодаря опоре, стенам или забору. Цветки имеют интересную яйцевидную форму, образуя соцветия до 6 сантиметров. Жимолости-лианы достаточно устойчивы против вредителей и болезней.

По мере роста лиани необходима крепкая опора и подвязка. Важно вовремя удалять старые и поврежденные ветки, а молодые направлять по опоре.

Звездчатый жасмин

Это вечнозеленая лиана, которая может достигнуть 10 метров в высоту. Время цветения белых цветочков в форме звезд – это март – апрель. Почва для посадки должна быть плодородной со слабой кислотностью. Весной и летом культуру необходимо регулярно поливать.

Вносить комплексные минеральные удобрения достаточно раз в месяц весной и летом, а осенью и зимой растение в них не нуждается. Жасмин не нужно обрезать каждый год.

Плетистая роза

Это куст, который может достигать от 2 до 8 метров в высоту. Цветы средней величины, около 7-8 сантиметров и имеют ярко-розовую окраску. Обильно цветут летом и осенью. Розами можно украсить беседки, арки, колонны или забор.

Клематис Nelly Moser

Необыкновенно красивое растение с нежно-розовыми цветами и темно-зелеными листьями, оплетающее любую опору. Культура цветет с мая до начала заморозков. В начале июня лиана цветет на ветвях прошлого года, а во второй половине лета начинают цветы молодые ветви. Растение нуждается в регулярной обрезке.

Плющ

Все разновидности плюща – это вьющиеся растения, которые можно сажать в тени. Они быстро растут и нуждаются в минимальном уходе. Кроме темно-зеленых растений есть еще и кремовая окраска или желтые пятна на листьях.

Плющ способен "держаться" за кирпичные стены, продвигая корни в трещины и создавая густое покрытие. Не забывайте его регулярно обрезать.

Колокольчик Чилийский оранжевый

Это многолетнее морозостойкое растение высотой до 40 см. Цветы имеют яркий красный цвет и размером до 3 сантиметров. Культура цветет с июня 50 дней. Это морозостойкое растение, которое требует регулярного полива, но будьте осторожны, чтобы не переувлажнить почву, потому что это может привести к гибели культуры.

Куст шелковой кисти

Растение известно также как куст береговой кисти, береговая шелковая кисть или волнистая кисть. Культура не требует особого ухода и достигает 6-9 метров в высоту. Цветы делят на два вида – мужские и женские. Мужские цветения длинные и кремово-желтые, со временем сереющие по мере высыхания. Женское цветение похоже, но короче.

Растение может не пережить зиму с большим количеством дождей. Уход за шелковой кистью включает глубокий полив только что посаженных кустов раз в две недели.

Зимний жасмин

Известный как зимний жасмин, жасмин Сан-Хосе или желтый жасмин – это лиственный плетистый кустарник, который может достигать в высоту до 3 метров. Цветки небольшие, диаметром 1-2 см, ярко-желтого цвета. Жасмин необходимо обрезать после цветения, чтобы смогли прорасти новые ветви.

Ранее OBOZREVATEL публиковал уловки опытных садоводов, которые помогут подпитать петунию, чтобы она цвела до морозов.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.