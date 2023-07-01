Переменная облачность, местами дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 2 июля

В воскресенье, 2 июля, погода в Украине ожидается переменчивой. Часть областей покроют дожди и грозы, будет облачно.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптики Наталья Диденко. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Так, по Украине ожидается переменная облачность.

Кратковременные дожди ночью, а днем грозы прогнозируются в северо-западных, днем в западных, северных местами Винницкой и Харьковской областях.

Из-за значительных осадков в Украине объявили штормовое предупреждение – I уровень опасности, желтый.

В воскресенье в Украине ожидается высокая температура воздуха. Ночью синоптики предполагают +14...+19 градусов, в южной части до +22. В течение дня прогнозируется +25…+30 градусов, в западных областях +23…+29 градусов.

В Киевской области также прогнозируются опасные метеорологические явления. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Облачно с прояснениями

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью прогнозируется в пределах +14…+19 градусов, днем +25…+30.

В Киеве ночью +17…+19, днем +27…+29. Жара будут ослаблять временами кратковременные грозовые дожди.

На следующей неделе самое жаркое будет на юге и востоке Украины, местами +30…+35 градусов, в западной части погода ожидается немного прохладнее +24…+28 градусов, на севере и в центре предполагается +26…+31 градус. Ослабление жары на севере придет 7-8 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле украинцев ожидает смесь погодных условий, чередование жарких и относительно прохладных периодов, а также грозы, град и ливни. При этом распределение и интенсивность осадков по территории Украины прогнозируется достаточно неравномерно.

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