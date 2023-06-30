Грозы, град и сильные ливни: синоптик предупредил украинцев о неприятных 'сюрпризах' в июле

В июле украинцев ожидает смесь погодных условий, чередование жарких и относительно прохладных периодов, а также грозы, град и ливни. При этом распределение и интенсивность осадков по территории Украины прогнозируются достаточно неравномерными.

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Об этом сообщил кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич. Он отметил, что июль в Украине считается самым жарким месяцем со средней температурой +19...+25 °C, в Карпатах +13...+18 °C.

Абсолютный максимум температуры воздуха колеблется в пределах +34…+39,9°С, абсолютный минимум +1…+9°С. Сильные дожди бывают почти каждый год, иногда случаются смерчи, а также стихийной силы урагана.

В этом году температура воздуха в июле будет выше средних многолетних показателей. Максимальная температура воздуха днем будет +27...+33°C на большей части территории Украины, за исключением западных и северных областей – там ожидается комфортные +23...+28°C. В южных и восточных областях ожидается небольшое количество осадков. В то же время, в западных областях Украины, особенно в Карпатах, будет наблюдаться их избыток.

Во второй декаде июля температура также будет выше нормы, самая высокая – традиционно будет наблюдаться на юге страны. Распределение осадков будет неравномерное, местами грозы, град и сильный ветер.

Третья декада июля может оказаться более прохладной и влажной. Однако в южных районах страны влажность остается на достаточно сложном уровне.

Напомним, в Украине в ближайшие выходные, 1 и 2 июля, ожидаются дожди на западе, а также местами на севере и в центре. Осадки могут сопровождать грозы. На юге температура воздуха остается высокой, а в воскресенье в некоторых областях она достигнет +31 и даже +32 градусов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, синоптики ожидали, что начало июля в Украине ознаменуется грозовыми дождями в большинстве областей.

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