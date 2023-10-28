Переход на зимнее время: куда нужно перевести стрелки часов

Согласно нормам, действующим в Украине, уже в это воскресенье, 29 октября мы перейдем на зимнее время. Произойдет это в 4 утра и в этот момент стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

OBOZ.UA рассказывает, как лучше приспособиться к такой перемене. А также делится мнемоническим правилом, как запомнить, когда в какую сторону переводят стрелки, и чего лучше избегать, чтобы улучшить свое состояние в дни перехода.

Как запомнить, куда переводят время

Для людей, которым трудно запомнить, в какую сторону переводят стрелки весной, а в какую осенью, существует простое мнемоническое правило специально для этого. Согласно ему, время движется в том же направлении, что и температура воздуха. Осенью температура падает, постепенно становится минусовой, так что и от времени "отминусовывают" один час. Весной же тепло прибывает, а значит, и время на часах в момент перехода нужно добавить.

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Впрочем, с появлением электронных гаджетов потребность разбираться с этими нюансами стала не столь острой. Все устройства, подключенные к Интернету или мобильным сетям, делают это в автоматическом режиме. Следовательно, вы можете не переживать, что ваш будильник в смартфоне сработает не вовремя. А вот механические часы и электронные устройства, не имеющие доступа к интернету, придется перенастраивать вручную.

Как лучше приспособиться к переводу времени

Такое изменение в любом случае вызывает у организма стресс. Это может вылиться в нарушение сна, ухудшение общего самочувствия и даже обострение хронических заболеваний. Вы можете начать быстро уставать, потерять концентрацию внимания и почувствовать головную боль.

Чтобы избежать этих проблем, врачи советуют готовиться к переводу стрелок заранее. Например, осенью за определенное время до перевода постепенно ложиться спать немного позже. Важно также позаботиться о гигиене своего сна, правильной диете и физических нагрузках, которые помогут легче засыпать.

Чего избегать в период перевода стрелок

Если вы знаете, что тяжело переносите период приспособления к новому времени, вам нужно максимально разгрузить себя хотя бы в первую неделю, пока организм будет привыкать к переходу. Так постарайтесь не назначать важные встречи и не подписывать документы. Концентрация внимания в это время падает и вы можете упустить какие-то ключевые детали.

Также врачи советуют воздержаться от управления сложными механизмами. К примеру, не планировать дальних поездок за рулем. Следует избегать и любых работ с повышенным риском.

Постарайтесь снизить уровень стресса в своей жизни. Больше отдыхайте и проводите время с дорогими людьми. Хорошее настроение поможет вам легче перенести период смены времени.

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