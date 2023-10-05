Переход на зимнее время: как перевести часы на смартфонах и ноутбуках

Ежегодно в Украине переводят часы на зимнее время в последнее воскресенье октября. Поэтому в 4:00 утра 29 октября 2023 года стрелки часов нужно перевести на один час назад.

Обычно компьютеры, планшеты, смартфоны и другие гаджеты переходят на новое время автоматически, но есть некоторые нюансы. OBOZREVATEL поможет разобраться с этим.

Android

Гаджеты на операционной системе Android автоматически обновят часы. Чтобы убедиться, что телефон перешел на зимнее время, зайдите в раздел "Настройки", выберите "Дата и время", затем нажмите "Дата и время сети".

Apple

Смартфоны и ноутбуки на базе iOS также переводят часы автоматически. Проверить можно, нажав "Конфиденциальность", "Службы геолокации", далее – "Системные сервисы" и выбираем функцию "Часовой пояс".

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Ноутбуки и ПК

Техника на всех операционных системах переходит на зимнее и летнее время автоматически. Главное, чтобы была правильно выбрана локация и установлено киевское время.

Смарт-часы

Смарт-часы и фитнес-браслеты привязаны к смартфону, поэтому можете не беспокоиться, время переведется автоматически.

Если вы не уверены, что гаджет правильно перевел время, то проверьте данные в поисковике, написав "время Киев" или отправьте запрос мобильному оператору, набрав *160# – вам подскажут точное время и дату (эта услуга бесплатна).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как подготовить организм к переходу на зимнее время.

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