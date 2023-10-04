Когда в Украине переводят часы на зимнее время в 2023 году: как подготовить организм

Грядет день, когда Украина перейдет на зимнее время. Перевод часов на час назад позволит сэкономить определенное количество электроэнергии, но может сказаться на здоровье, особенно у чувствительных людей.

OBOZREVATEL рассказывает, когда произойдет перевод стрелок. И как правильно подготовить себя к этому дню, чтобы снизить нагрузку на организм.

Когда Украина перейдет на зимнее время в 2023 году

Согласно правилам, действующим в нашей стране, переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября в 4 утра. В этом году это будет 29-е число.

Сейчас в мире спорят о необходимости перевода часов дважды в год и многие государства уже отказались от этой практики. Однако Европа продолжает менять время, и Украина, стремящаяся присоединиться к Евросоюзу, планирует гармонизировать свое решение именно с окончательным решением Еврокомиссии. Пока дискуссия по этому поводу все еще продолжается.

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Как подготовиться к переводу стрелок

Чтобы перевод часов не стал лишним стрессом для организма, готовиться нужно заранее. И начинать пора прямо сейчас. К счастью, комплекс соответствующих мер не очень сложен и не требует больших усилий – только регулярного выполнения.

Используйте силу дневного света

Осенью, когда солнца становится меньше, снижается и выработка нашим организмом витамина D. Его дефицит может давать чувство усталости и изможденности. Чтобы вернуть себе бодрость, не нужно целыми днями лежать на пляже, достаточная доза солнечного витамина выработается в коже за несколько минут, даже если вы полностью одеты, а открытыми остаются только руки и лицо. Так что просто каждый день устраивайте себе короткую прогулку, когда на улице еще светло. Особо старайтесь не пропускать солнечные часы. При желании проконсультируйтесь со своим врачом насчет приема добавок с витамином D, но не назначайте его себе самостоятельно.

Соблюдайте гигиену сна

Большую проблему после перевода стрелок составляет засыпание в необычное время. Помочь ее может решить общее улучшение гигиены сна. Принимайте на ночь теплый душ или ванну, чтобы расслабиться, выключайте все возможные световые приборы и обязательно за час до засыпания откладывайте все электронные гаджеты. Синий свет от экранов может помешать вашему телу выработать гормон мелатонин, который сигнализирует, что пора спать. Поэтому отложите телефон, выключите телевизор и компьютер и почитайте книгу.

Постепенно меняйте график сна

Чтобы перевод стрелок не стал шоком, переводите себя на новое время засыпания постепенно. За несколько недель начните ложиться спать на 10-15 минут позже обычного времени. Как только вы привыкнете к новому таймингу, делайте следующий небольшой сдвиг графика. Тогда адаптация будет проходить легко и почти незаметно для организмаа.

Не забывайте о физической активности

Легкая физическая усталость помогает улучшить засыпание, поэтому добавьте к своему графику небольшие нагрузки. Разминка утром и растяжка вечером, активная прогулка на свежем воздухе или танцы дома – этого уже будет достаточно. Главное – завершить любую активность за четыре часа до сна. Из-за нагрузки температура вашего тела несколько повысится, а для засыпания нужно, чтобы она стала ниже средней. Поэтому дайте своему организму отойти и успокоиться.

Смените диету

Способ питания влияет на качество сна и это научно доказанный факт. Итак, как нужно изменить диету, чтобы лучше засыпать? Сократите количество углеводов (но не исключайте их совсем) и начните отдавать предпочтение белковым продуктам и клетчатке, содержащейся в овощах и фруктах. Избегайте переедания на ночь. И постарайтесь ужинать всегда в одно и тоже время – это поможет упорядочить ваш график.

Избегайте стресса

Кортизол и другие гормоны и нейромедиаторы, продуцируемые нашим телом во время ссор и конфликтов, быстро истощают энергию тела. Чтобы избежать этого, следите за уровнем своего стресса. Не забывайте делать паузы в работе, чтобы не перенапрягаться, и заботьтесь о своем эмоциональном фоне – он должен быть стабильным и на достаточно положительном уровне.

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