Пассажирка 'Укрзалізниці' пожаловалась, что ее детям не дали спать в зале ожидания. Видео

В Запорожье произошел скандал между женщиной и администрацией. Сотрудники железнодорожной станции не давали спать ее детям в зале повышенной комфортности.

Соответствующее видео пассажирки опубликовал Telegram-канал "Черный список". Инцидент произошел ночью, когда семья ждала следующий поезд на станции "Запорожье 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам женщины, она с детьми ехала транзитом через Запорожье. Перед отправкой второго поезда она решила отдохнуть в платном зале повышенного комфорта. Ее дети сразу же уснули, но подошла администратор, которая громко потребовала будить детей, потому что "спать тут запрещено".

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Женщина добавила, что она попросила показать такое правило, однако сотрудница не смогла этого сделать.

Ранее в поезде произошел другой скандал вокруг "Укрзалізниці". Пассажиры, заранее купившие билеты на поезд "Интерсити" №731 сообщением Запорожье – Киев, не смогли занять свои места, потому что их в вагонах не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поезде Одесса-Мариуполь выпало окно. В сети инцидент назвали "новой системой кондиционирования".