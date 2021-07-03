Нардепу в люкс-вагоне 'Укрзалізниці' выдали три комплекта белья с дырой и в грязи. Фото

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура пожаловался на грязное и дырявое белье в вагоне-люкс поезда "Укрзалізниці". Он отметил, что ему попалось сразу два таких комплекта.

Соответствующие фото нардеп опубликовал в своем Telegram-канале. Он заявил, что по возвращению в Киев займется подрядчиком, который получает бюджетные деньги за такие услуги (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Обнаружил сегодня очередную дыру в УЗ. И это "Люкс". Зато у них премии в Набсовете по 500 тысяч. Распаковка второго комплекта оказалась неудачной. Простыня грязная, как и схемы, на которых отмывались деньги за ее стирку. Проводник составляет акт", – написал Качура.

Его коллега по партии Юлия Гришина отреагировала на пост и написала, что они в УЗ нашли дыры намного больше. "Уже латаем", – добавила она.

Позднее Качура отметил, что попросит ее вызвать ответственных лиц на заседание в следственную комиссию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажиры массово пожаловались на неработающие кондиционеры в поездах "Укрзалізниці", в то время, как температура воздуха в вагонах достигала 31 градуса. Тогда речь шла также о люксе.