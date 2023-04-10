Пакет с пакетами лучше забыть: лайфхаки, как удобно хранить их дома

Ответственное использование пластиковых пакетов предполагает, что они пойдут в дело не раз. А это значит, что их придется где-то хранить. Легендарным стал способ, который в народе прозвали "пакет с пакетами", когда в большой мешок складывают маленькие. Но это выглядит не очень эстетично и пользоваться таким вариантом не слишком удобно.

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Поэтому OBOZREVATEL собрал несколько вариантов домашнего хранения пакетов, которые не будут так портить интерьер. И окажутся при этом удобными, ведь, в частности, не будут занимать много места.

Упаковка от влажных салфеток

Пакеты можно сложить таким образом, что их легко будет доставать из упаковки для влажных салфеток. Для этого сложите каждый пакетик вдоль и начните скручивать так, чтобы ручка следующего касалась дна предыдущего. Теперь этот рулон можно поместить в упаковку от влажных салфеток и доставать пакеты по одному. При этом из упаковки появляется кончик следующего пакета. Очень удобно.

Упаковка от бумажных салфеток

Также можно сложить пакеты в большую коробку для сухих салфеток. Она имеет широкое отверстие вверху, через которое их будет легко доставать, при этом хранение будет весьма компактным. Аналогично можно воспользоваться любой другой картонной или пластиковой коробкой по вашему выбору.

Картонная втулка от бумажных полотенец

Упаковка бумажных полотенец часто имеет внутри картонную втулку – трубку, которую мы после использования выбрасываем. На самом деле в нее можно плотно поместить несколько пакетов и положить ее, скажем, в ящик для хозяйственных мелочей. Она не создаст там лишнего хаоса.

Специальные держатели

Кроме того, в хозяйственных магазинах можно приобрести специальные держатели для пакетов, которые крепятся на стену или на дверь. Разместить их можно внутри кухонного шкафа или в другом незаметном месте.

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