Более 12 лет назад, когда я только задумал "Проклятого" и начал сбор материала для романа, меня поразили некоторые исторические аналогии.

Я о них не раз писал, пытался донести до широкой публики вполне очевидные аллюзии, но, увы, с примеркой на себя неких очевидных, но малоприятных закономерностей у нас всегда плохо, и, я подозреваю, что и в этот раз будет не лучше.

Один из ключевых эпизодов в романе - осада Иерусалима во время Иудейской войны в 1 веке н.э.

Практически с момента падения столицы Иудеи под ударами римских легионов и разрушения Второго храма начался период мытарств еврейского народа: потеря государственности, исход, 2000 лет скитаний.

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В осажденном войсками Веспасиана городе, евреи воевали между собой, так и не найдя общего языка, не примирившись для общих целей даже перед лицом гибели главной религиозной святыни и угрозой исчезновения с лица земли собственного народа. Среди пожарищ и трупов умерших от голода и ран, разные политические группы продолжали кровопролитную войну, и евреи убивали друг друга в то время, когда римляне крушили стены Иерусалима.

Ничего не напоминает? Ну и хорошо.

Иерусалим был взят, защитники его, в основном убиты или попали в рабство. Город был разрушен до основания, храм стерт с лица земли, все перепахано, чтобы и следа не осталось. Римские легионы стояли на этом месте еще десятки лет, отгоняя тех, кто пытался посетить место, где стоял великий город.

Остатки евреев, продолживших борьбу, были уничтожены в крепости Мецада.

Собственно, все.

Неумение найти общий язык, объединиться, забыть о распрях ради общей цели и выживания страны, губительно. Это путь к разрушению и забвению, к потере государственности.

События украинской истории подтверждающие этот нехитрый тезис я и перечислять не буду. Сами знаете.

Говорить о перспективах считаю излишним.