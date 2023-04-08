Овощи и травы, которые можно посадить раз, а урожай будет годами: топ-5

Опытные огородники знают, что есть ряд многолетних культур, которые можно однажды высадить на грядке, чтобы они годами радовали щедрым урожаем. Это кресс-салат, лук-порей, ягоды годжи, красный цикорий.

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Поэтому, кроме популярных огурцов, помидоров и болгарского перца, следует посадить на грядках несколько многолетних культур. О некоторых из них рассказало издание Sante Plus.

Щавель

Пряный, чуть-чуть похожий на лимонный, островатый вкус щавеля не спутать ни с чем. Это одно из первых растений, прорастающих с наступлением тепла, а цвести начинает в начале июня. Листья советуют собирать, пока они молоды.

Спаржа

Спаржа содержит витамины A, C, B1, B2 и Е, а также кальций, фосфор, калий, магний, железо и цинк. Полезна для пищеварительной и почечной систем. Спаржа любит солнечную погоду и влажную почву.

Хрен

Тертый хрен – универсальная приправа для многих блюд. Корень хрена лучше собирать свежим.

Ревень

Ревень – привередливое растение. Если не убирать его в первый год после посадки, то растение "укоренится" и будет давать урожай ежегодно. Ревень имеет ядовитые листья, поэтому в пищу употребляют только стебли.

Ягоды годжи

Ягоды годжи используют для приготовления вина. Кроме того, их употребляют в качестве закуски, готовят с ними разные блюда или едят сырыми. Ягоды годжи родом из Восточной Азии, но стали очень популярны среди украинцев.

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