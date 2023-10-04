Отпугивают покупателей: какие изменения в доме не следует проводить перед продажей

Провести небольшой ремонт перед продажей жилья всегда хорошая идея. Своевременное устранение проблем и более свежий облик помещений могут существенно повысить стоимость недвижимости. Но и здесь можно совершить ошибки, которые не просто не поднимут цену, а могут серьезно ее сбить.

OBOZREVATEL поинтересовался мнением экспертов по недвижимости, чтобы выяснить, какие типичные ошибки допускают люди, готовя свое жилье к продаже. И вот на что они указали.

Сокрытие оригинальных особенностей

Такие необычные для современной городской недвижимости конструктивные решения, как камины, арки, печки, оригинальная лепнина и т.д., придают жилью индивидуальность и могут существенно увеличивать его стоимость. Если же не просто модернизировать систему отопления в доме, но и убрать печку или камин, это сделает помещение типичным, менее особенным. Нередко подобные решения можно найти в городах на западе Украины, например во Львове или Ивано-Франковске. В регионе много старой австрийской застройки с аутентичными элементами, которые нередко уничтожают сами владельцы. И эксперты говорят, что зря. Если речь идет об арках, то повлиять на стоимость могут только оригинальные архитектурные элементы такого типа, а не формы, наложенные на проходы в новостройках.

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Снятие ванны

Да, сейчас большую популярность приобрели душевые кабины. Они недороги в обслуживании и удобны в использовании. Но наличие ванны делает санузел более комфортным и роскошным. Многие с радостью доплатят за возможность время от времени провести вечер, лежа в теплой воде прямо у себя дома.

Устранение спальни

Формат студии, открытой планировки жилья – очень популярный сейчас прием в дизайне интерьеров. И у него есть свои преимущества, ведь это увеличивает жизненное пространство. Действительно, когда мы спим, нам не так важно – делаем мы это в просторной отдельной комнате или в небольшом углу, отделенном легкой перегородкой. Поэтому часто заказчики убирают такое помещение, как спальня. Но это может снизить стоимость квартиры в момент продажи. Не все покупатели будут чувствовать себя хорошо, если их жилье будет открытой площадкой без комфортного приватного уголка с закрытым доступом. Поэтому если в вашей квартире есть отдельная спальня, подумайте о том, чтобы сохранить ее.

Переоборудование чердака

Если устроить на чердаке дополнительную спальню, это увеличит жилую квадратуру дома и, соответственно, прибавит к его стоимости. Но такие комнаты не всегда бывают удобными. Летом здесь часто жарко, осенью и зимой может протекать крыша, не всегда на такую высоту хорошо достают отопление и водоснабжение. И покупатель, вместо комфортного помещения, получит лишнюю проблему. Вот почему к таким комнатам всегда относятся с подозрением. Но если вы всерьез задумали переоборудовать свой чердак в жилое помещение, убедитесь, что вы можете провести все работы действительно качественно.

Плохо выполненный ремонт

Даже косметические изменения перед продажей жилья нужно производить тщательно. Потому что покупатель точно будет простукивать подозрительные участки стен и пробовать краску на стойкость пальцем. Что уж говорить о некачественно подогнанных окнах и дверях, халтурных перегородках и наскоро замазанных щелях.

Чрезмерное украшательство

Это кажется парадоксальным, но снижать стоимость жилья может как нехватка индивидуальности в интерьере, как в первом пункте этого списка, так и ее избыток. Слишком смелые цвета в оформлении, причудливые архитектурные формы, очень нестандартные решения могут отпугивать покупателей. Потому что не все согласны ночевать в шаровидной капсуле среди открытого пространства и между темно-фиолетовыми стенами в желтую и красную крапинку. Если со стенами проблема решается простой перекраской, то с формами сложнее – их переформатирование потребует серьезного ремонта. Поэтому всегда думайте о предстоящей продаже квартиры, когда задумываете что-то столь особенное.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие цвета в интерьере делают его более дорогим и изысканным.

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