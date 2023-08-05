Какие цвета сделают интерьер более свежим и богатым: советы по ремонту

Опытные дизайнеры интерьеров знают: иногда, чтобы полностью поменять характер и настроение интерьера и даже сделать его более роскошным визуально, не обязательно делать полноценный ремонт. Нередко с этой задачей можно справиться при помощи небольших косметических изменений. К примеру, цветных нюансов.

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Издание Best Life обратилось к экспертам с вопросам, какие оттенки могут помочь в деле преобразования дома. И они дали несколько простых советов, воплощение которых не потребует много времени, денег и усилий, но даст максимальный эффект.

Покрасьте входную дверь в черный цвет

Черный относят к базовым цветам, подходящим для большинства стилей и вариантов декорирования пространства. Касается это и входной группы. Черный хорошо сработает и снаружи, и внутри помещения, если покрасить им двери в дом. Причем декорировать их таким образом можно даже с одной стороны – там, где темный цвет будет более уместным. К примеру, черная сторона в подъезде или на крыльце задаст ощущение стиля еще до того, как гость зайдет к вам домой.

Выбирайте золотые акценты

Золотые цвета ассоциируются у нас с богатством и роскошью. Но не нужно превращать все жилище в пещеру дракона, чтобы создать впечатление дорогого интерьера. Достаточно выбрать точечные золотые акценты – рамы для картин, светильники, подсвечники, декоративную посуду и т.д. Очень интересным вариантом могут стать золотые розетки и выключатели. Как минимум они будут выглядеть очень смело и неординарно по сравнению со стандартными белыми.

Позаботьтесь о зелени

Каким бы ни был ваш интерьер, какие бы цвета вы ни выбрали вписать в него успокаивающий зеленый очень просто – достаточно завести несколько комнатных растений. Они всегда придают помещению уют и при этом выглядят роскошно. Если, конечно, за ними адекватно ухаживать. Это не должно быть что-то цветущее, над чем придется много работать. Выберите что-нибудь, что растет даже с минимальным уходом. Те же сансевиерии или замиокулькассы выживут даже у очень нерадивых хозяев и будут выглядеть прекрасно. Также можно регулярно украшать квартиру букетами. В крайнем случае можно приобрести качественные искусственные вазоны. Растения подойдут к абсолютно любому стилю.

Крупногабаритную мебель оставьте нейтральной

Диван, шкаф или кухонный гарнитур яркого цвета безусловно притягивают взгляды, но при этом зрительно уменьшают пространство и часто выглядят слишком вопиюще, что понижает весь интерьер в классе. Именно поэтому опытные дизайнеры рекомендуют оставлять габаритные предметы нейтральными – серыми, белыми, бежевыми и т.п. Нейтральные цвета в больших объемах создают ощущение простоты и элегантности и сочетаются с декором широкого спектра оттенков. К тому же диванные подушки или посуду легче, быстрее и дешевле заменить, когда захочется чего-нибудь нового и яркого.

Но будьте смелее со стенами

Когда дело доходит до стен дома, нейтральные цвета по-прежнему лучшее решение. Но здесь можно брать более широкую палитру и играть с оттенками. К примеру, угольно-серый, темно-синий или мягкий серо-коричневый не будут выглядеть банально, как чисто белый или мягкий бежевый, но при этом и не станут выразительным акцентом. Сложные оттенки базового цвета создают изящный и роскошный фон, на котором хорошо смотрятся другие нюансы интерьера. Кроме того, более темные нейтральные тона добавляют глубины и атмосферности пространству.

Откажитесь от красного кирпича

Красные кирпичные элементы – любимый декоративный прием, когда речь идет об оформлении жилья в стиле лофт, создании акцентной стены или отделке камина. Но этот подход к оформлению используется настолько часто, что он стал клише и признаком отсутствия вкуса. Отказываться от "кирпичных" элементов в интерьере нет необходимости, просто обратите внимание на другие оттенки материала. Есть светло-серые, белые, бежево-желтые, черные варианты. Выбрать есть из чего. Выглядеть такое обновление будет гораздо интереснее и "дороже".

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