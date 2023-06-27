Откуда взялись кошки и что значит их мяуканье: интересные факты

Обычные домашние кошки до сих пор являются настоящей загадкой. Не так просто понять, что они подразумевают, когда мяукают. И что хотят сказать своим порой странными привычками? А также откуда они взялись и какой эволюционный путь прошли?

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Как пишет издание The New York Post, ответы на эти и другие вопросы попытался дать исследователь кошек Джонатан Лосос. Он написал об этих животных книгу "Кошачье мяуканье: как кошки эволюционировали от саванны до вашего дивана", где изложил свои выводы.

Откуда взялись кошки?

По данным ученых, за последние несколько тысяч лет люди приручили 14 видов кошек, включая львов. Но это было именно приручение, а не одомашнивание – подстройка на генетическом уровне, когда животное делается более ласковым и само склоняется к сожительству с людным.

Как показывают генетические исследования, именно такое одомашнивание кошек началось много веков назад в Северной Африке. И уже вскоре в Древнем Египте мурлыки были не просто домашними любимцами, а даже обожествлялись. И именно из этой страны началась экспансия кошек на весь мир.

Они начали путешествовать на кораблях, где оберегали грузы от грызунов. Так кошки высадились и в Европе, и в Азии, и на других континентах, став одним из самых популярных домашних животных.

В Египте люди приручили все виды, жившие рядом с ними – от гепардов до сервалов. Но африканская дикая кошка была именно одомашнена и стала предком всех домашних кошек на Земле. Кстати, именно предок вашей любимицы до сих пор считается самым дружелюбным среди видов диких кошек.

Что означает кошачье "мяу"?

Исследования показывают, что большинство даже опытных владельцев кошек вряд ли смогут понять мяуканье уличного животного. Зато тон своей любимицы понимают в малейших деталях – когда животное голодно, когда хочет ласки, а когда ему просто скучно. Мы научились различать сигналы домашних кошек в мельчайших деталях за тысячелетия взаимодействия.

Впрочем, исследования показывают, что коты общаются с помощью мяукания не только с людьми, но и между собой, а иногда даже с собаками. Как выяснил Лосос, такие звуки издает и дикая африканская кошка, но она мяукает более упорно и агрессивно, чем ее одомашненные потомки.

А значит, эволюция сделала кошачьи голоса более приятными для человеческого уха – более высокими, как у молодых людей. Интересно, что звук мурлыкания тоже со временем изменился так, чтобы больше нравиться человеку.

Что означают некоторые кошачьи привычки?

Иногда коты удивляют нас своим поведением, когда, например, "месят" лапками тело хозяина или приносят какие-то предметы. Наука утверждает, что это способ животного сблизиться со своим человеком, показать ему, что он важен для животного.

Например, у домашних кошек со временем развился навык следить за указательным пальцем хозяина и узнавать свое имя. Эти и другие привычки, похоже, указывают на то, что кошки выделяют нас среди всех живых существ и приравнивают к себе. Они считают нас очень важными кошками и предпочитают дружить с нами.

Особым знаком уважения является появление кота, держащего хвост прямым и поднятым вертикально вверх. Это знак того, что кот пришел с миром и готов к взаимодействию. Это большая дань уважения и свидетельство того, что вы получили статус почетного кота. То есть агрессии к вам проявлять животное точно не намерено.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно ухаживать за котами в жару и не сделать им только хуже своими действиями.

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