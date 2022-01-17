"Отдам балкон под пусковую!" Украинцы поддержали идею отдать землю под военные базы НАТО

Украинцы были удивлены инициативой жителя Харьковщины, который предложил НАТО свой земельный участок для размещения военной базы. Многие пользователи соцсетей поддержали инициативу и заявили о готовности пойти на аналогичный шаг, чтобы остановить агрессию России.

Новость о мужчине, который написал письмо генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу и предложил 8,13 га в бесплатное пожизненное пользование, получила одобрительную реакцию многих читателей OBOZREVATEL.

Украинцы в комментариях к посту на Facebook и Telegram-канале пишут, что не против последовать примеру нашего земляка, чтобы сдержать аппетиты агрессора.

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"Я любезно и с большой радостью сдам бессрочно свою квартиру в Луганске солдатам НАТО", "Достойный поступок! Была бы у меня земля на границе с московией, я также отдал бы ее в жизненное владение НАТО", "Помогите написать такое заявление, у меня 35 соток", "Отдам балкон под пусковую", "У меня 6 соток свободных", – пишут украинцы.

Как писал OBOZREVATEL, накануне спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил о "вторжении" НАТО в Украину, а также озвучил страх Владимира Путина.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, почему соседи РФ стремятся к вступлению в НАТО.