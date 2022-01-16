Житель Харьковщины предложил НАТО разместить на своем участке земли военную базу. Фотофакт

Житель Харьковской области предложил НАТО разместить на своем земельном участке военную базу. Мужчина выразил готовность передать Альянсу 8,13 га в бесплатное пожизненное пользование.

Мужчина официально зафиксировал свою инициативу, написав заявление на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Фото письма было опубликовано в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

В письме мужчина уточнил адрес земельного участка, который находится в одном из сел области, а также подписал заявление и уточнил дату – 10 января. Автор поста отметил, что агрессивные действия России лишь убеждают украинцев в необходимости интеграции с НАТО.

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Похожий тезис недавно озвучил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который пояснил, почему соседи РФ стремятся к вступлению в НАТО.

Как писал OBOZREVATEL, накануне спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил о "вторжении" НАТО в Украину, а также озвучил страх Путина.

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