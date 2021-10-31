От секси к деловой леди: как менялся стиль стюардесс в ХХ веке. Фото и видео

Пожалуй, рабочая форма бортпроводников – одна из тех тем, интерес к которой не исчезает с годами. Внешность стюардов остается одним из ключевых вопросов для авиаперевозчиков уже почти столетие.

О том, как менялись стюардессы в глазах пассажиров рассказало издание Haffpоst. Они отметили, что униформа стюардесс и стюардов эволюционирует с годами. Она подстраивается под политическую, экономическую, культурную ситуацию в той или иной стране, несет смысловую нагрузку, пропагандирует какую-либо из идей, повышает продажи, располагает, вызывает фантазии и идет "рука об руку" с развитием авиационной отрасли.

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Все начиналось давно. Если спросить у нынешнего пассажира авиалайнера. кто такой стюард, он, наверняка, скажет, что это женщина. Но так было не всегда. Принято считать, что первым бортпроводником был немец Генрих Кубис, которому приписывают помощь пассажирам на DELAG Zeppelin LZ 10 Schwaben. Мужчин изначально нанимали на самолеты первые британские и американские компании. Однако все изменилось.

1930-е годы

Первой в мире бортпроводницей стала медсестра Эллен Черч. На самолет она поднялась в 25 лет, правда не в том амплуа, на которое рассчитывала. Девушка хотела быть пилотом, но ей предложили взять на себя комфорт пассажиров в салоне. В авиакомпании посчитали, что присутствие в салоне самолета молодой женщины будет располагать пассажиров и давать им "ощущение заботы".

В статье 1989 года в Los Angeles Times говорилось, что в первые обязанности бортпроводников входило следить за заводом часов, за пассажирами, направлять их к выходу, и иметь расписание движения поездов. К середине 1930-х годов в авиалиниях уже работало от 200 до 300 бортпроводников, а их средний рабочий стаж составлял два-три года. При этом их одежда напоминала женский вариант мужского костюма.

1940-е годы

В конце 1930-х и в 1940-х годах нагрузка на женщин-бортпроводников выросла. Теперь они уже чистили салон, вытирали пыль, прикручивали сиденья, удерживали пассажиров от выбрасывания мусора из окон и помогали заправлять самолеты.

Это повлияло на униформу. Она стала более функциональной, но в то же время приобрела "женские черты". Форма в стиле сороковых годов: длинные рукава, широкие юбки, конечно-же – пилотки.

Некоторые авиакомпании добавили в одежду бортпроводниц "морскую тематику".

1950-е годы

Согласно книге Кэтлин Берри "Женственность в полете: история бортпроводников", все больше и больше авиакомпаний добавляли возрастные ограничения в контракты на бортпроводников, поскольку эта профессия превратилась в символ изысканности и гламура. Женщин обычно приземляли в возрасте от 32 до 35 лет, в то время как авиакомпании, которые нанимали бортпроводников-мужчин, требовали, чтобы они также были не старше 32-35 лет, то есть на момент найма. Некоторые компании требовали, чтобы бортпроводницы были одинокими женщинами.

В это время у стюардесс появляются воротнички и перчатки. Набирает популярность сезонная форма. В это же время проводится первый конкурс красоты среди представительниц данной профессии.

1960-е

Учитывая, что авиакомпаниям по-прежнему не разрешалось устанавливать свои собственные тарифы, бортпроводники стали ценным маркетинговым инструментом, чтобы обойти конкурентов. Реклама путешествий стала использовать внешность бортпроводниц для популяризации того или иного маршрута, авиаперевозчика.

В1965 году высокая мода поднялась в небо с формой дизайнера Эмилио Пуччи вместе со стюардессами американской авиакомпании Braniff Inc. Они получили дизайнерские двусторонние пальто и "космические шлемы с пузырьками". Затем, как отмечают историки моды "все стало чрезмерным".

1970-е

Стиль 70-х диктовал совсем другие нормы: короткие юбки и удивительные шапочки, мода ушла в сторону от привычных строгостей.

Тогда же у авиакомпании Southwest Airlines наступил финансовый кризис. Один из маркетологов придумал выход: придумать для стюардесс сексуальную униформу. Короткие шорты и высокие кожаные сапоги переплюнули по эффективности систему скидок и рекламных акций вместе взятых. Объем продаж билетов авиакомпании резко увеличился.

1980-е годы

В 1980 году это все еще была преимущественно женская отрасль. На 100 женщин в профессии приходилось немногим больше 19 мужчин (в среднем). Тогда же появилось слово "бортпроводник". В результате униформа стала более функциональной, появились мужские костюмы. Форма стала более сдержанной, строгие силуэты снова вошли в моду.

1990-е годы

С 1990-х годов для того, чтобы стать бортпроводником, необходимо было иметь образование. Рабочие места предлагались на борту коммерческих авиалиний, а роскошь и удобство путешествий на частных самолётах набирали популярность, поэтому рабочие места для экипажа частного самолёта стали очень востребованными. В этот период стюардессы одевают пиджаки с подплечниками, широкие пояса, начесывают челки.

Сегодняшний день

Как правило, бортпроводники проводят в воздухе от 75 до 100 часов ежемесячно и проводит еще 50 часов на земле готовя полеты, составляя отчеты и ожидая прибытия самолетов.

В 2015 году средняя зарплата бортпроводника в США составляла 44 860 долларов в год, а средний возраст бортпроводников составляет 46,8 года. По состоянию на 2015 год почти 75 процентов бортпроводников в США были белыми, за ними следовали черные (почти 12 процентов) и азиаты (почти шесть процентов). По данным FiveThirtyEight, в 2012 году в США насчитывалось 25 268 бортпроводников-мужчин, или 24,2 процента в целом.

Эксперты прогнозируют, что индустрия бортпроводников вырастет на два процента в период с 2014 по 2024 год – несколько медленнее, чем то предполагалось ранее из-за пандемии.

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