От луковой шелухи до птичьего помета: что стоит класть в лунку перед посадкой помидоров

Выращивание любых культур имеет особенности на каждом этапе роста. Однако то, что остается неизменным – это подкормка.

Чтобы получить сочные и мясистые плоды, важно не только правильно ухаживать за растениями, но и подготовить почву. OBOZ.UA рассказывает, что опытные садоводы кладут в лунку перед посадкой помидоров, чтобы получить удачный урожай.

Вносить удобрения в почву перед посадкой растений стоит даже если вы занимались комплексной подготовкой земли раньше. Дополнительные питательные вещества помогут рассаде помидоров быстро и правильно развиваться.

Шелуха от лука

Луковую шелуху можно класть в отверстия непосредственно перед высадкой помидоров. Это ускорит рост растений и повысит их устойчивость к различным заболеваниям.

Кроме того, в шелухе содержатся эфирные масла, которые будут отпугивать некоторых вредителей.

Птичий помет

Этот метод подкормки считается самым достойным среди огородников, однако с ним важно соблюдать некоторые правила.

Не стоит класть помет в лунку, так же как и шелуху, потому что он может повредить корни.

Следует развести его в воде в соотношении 1:20 и полить каждое отверстие двумя стаканами раствора. Через 7 дней после этого можно будет сажать туда рассаду помидоров.

Фитоспорин-М

Кроме органических удобрений можно использовать и минеральные. Фитоспорин-М также, как и помет, лучше вносить в почву за 7 дней до посадки помидоров.

Нужно развести 5 грамм препарата в ведре воды и полить этим раствором место, куда вы планируете высаживать растения.

Суперфосфат

Суперфосфат – это фосфорное удобрение, улучшающее цветение и плодоношение. Он считается классическим вариантом подкормки почвы перед посадкой помидоров. Для одной лунки будет достаточно 20 грамм удобрения.

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