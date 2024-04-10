Кухонные отходы помогут вырастить роскошный сад: как правильно подкормить

Многие выбрасывают кухонные отходы, не осознавая, что они могут быть ценным источником питательных веществ для растений. Вместо того чтобы отправлять некоторые вещи на помойку, вы можете использовать их как натуральное удобрение для вашего сада.

Повторное использование остатков пищи – это не только выгодно, но и экологично. О том, какие именно отходы можно перепрофилировать в удобрение, рассказала эксперт по садоводству Милли Дурбак в комментарии Mirror.

Кофейная гуща

Кофейная гуща является источником питательных веществ с медленным высвобождением. Она содержит в себе немало азота, играющего большую роль в формировании и развитии зеленых листьев. Поэтому кофе является невероятным удобрением для цветущих растений, например нарциссов и тюльпанов.

Кроме того, кофейная гуща также помогает удерживать воду и улучшает структуру и аэрацию почвы.

Для того чтобы подкормить цветы, сначала дождитесь пока кофейная гуща высохнет, а затем равномерно посыпьте ею вокруг основания растений.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа, часто просто выбрасываемая, является фантастическим источником кальция, который улучшает общую прочность растения и способствует развитию его клеточной стенки.

Если цветам не хватает кальция, вы можете заметить, что стебли становятся слабыми, а цветы медленно и плохо развиваются.

Поэтому в следующий раз, когда вы будете готовить яичницу, сохраните яичные скорлупки, высушите их, измельчите и смешайте порошок с почвой вокруг луковиц ваших растений.

Это не только будет отличным удобрением, но и будет отпугивать вредителей, таких как улитки и слизни.

Остатки гарнира

Кроме того, эксперт отметила, что остатки вареной крупы или макаронов вполне можно использовать для мульчирования, чтобы сохранить влагу в почве и подавить рост сорняков.

Используя остатки пищи в садоводстве, вы не только улучшите состояние своих растений, но и внесет свой экологический вклад в уменьшение отходов и максимизацию ресурсов.

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