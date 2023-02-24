От -15 до +11: прогноз погоды на последнюю пятницу февраля. Карта

Погода 24 февраля в Украине будет пасмурной, но в некоторых областях синоптики прогнозируют прояснения. На западе и севере возможны небольшие дожди, а в Карпатах и центральных регионах будет ветрено.

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В то же время, на западе ожидается тепло до +11 градусов, а на севере и востоке – ночные морозы до -15. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра, опубликованном в Facebook.

Порывы ветра до 20 м/с возможны местами в северных и центральных областях, на остальной территории – от 5 до 12 м/с.

Ночью в Сумской области, а также Харьковщине и Луганщине, морозы достигнут -11..-15 градусов. Днем будет гораздо теплее – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. На юге днем +5...+7, ночью до 6 мороза. Также ожидаются небольшие дожди, впрочем, будет солнечно.

В западных областях Украины также солнечно и влажно, но тепло – термометры будут показывать от +8 до +10 градусов. Ночью прогнозируется до 2 градусов ниже нуля.

В столице и области 24 февраля небольшие дожди днем, ночью - сухо. Температура воздуха в Киеве днем +3...+5, ночью до -6. В Киевской области ночью до 8 градусов мороза, днем будет от +2 до +7.

Народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook отметила, что 24 февраля в Украине будет переходным днем от морозов к потеплению. Температура воздуха поднимется на 4-8 градусов.

По ее данным, в пятницу температура воздуха будет составлять +3..+6 градусов, на востоке 0..+3 градуса. В южной части и западных областях +4...+8, на Закарпатье, юге Одесщины и в Черновицкой области +6...+11 градусов.

Как добавила Диденко, дождь будет в западных областях, в Карпатах с мокрым снегом, вечером дождь дойдет до северных областей Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали погоду на весну 2023 года. Предполагается, что уже в середине апреля придет почти летнее тепло.