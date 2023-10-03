Как помыть пол, чтобы не было разводов: простые советы

Регулярное мытье пола необходима не только для поддержания визуальной чистоты в доме. Важно очищать и дезинфицировать поверхности от болезнетворных микробов, грибковых бактерий, пыли и грязи, которые могут вызвать ряд заболеваний, в том числе и аллергию.

Однако с мытьем часто возникают проблемы, особенно с образованием разводов. OBOZREVATEL разбирался, как быстро и эффективно отмыть грязь и получить блестящую сияющую поверхность.

Почему остаются разводы

Чаще всего разводы возникают из-за неправильно подобранных средств для мытья полов. Еще одна распространенная причина – большое количество моющего средства. Мыльная пена оседает на паркете и при очищении водой просто полосами ложится на поверхность.

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Также важно предварительно пропылесосить и очистить пол от пыли и только затем начинать влажную уборку.

Мытье полов без разводов

Для лучшего эффекта очистки специалисты с клининговых служб советуют перед влажной уборкой пройтись по поверхности мокрой щеткой или влажным веником.

Большие пятна лучше оттирать тряпкой по отдельности. Для качественной мойки можно приготовить следующий раствор: в емкость наливаем 1 л воды и добавляем 1 столовую ложку спирта или белого уксуса. Это средство обеспечит не только чистоту, но дезинфекцию.

Важно не забывать протирать пол вдоль стыков с плинтусами. Специалисты рекомендуют начинать уборку пола с более чистых участков, а затем переходить к более загрязненным.

Самым действенным считается процесс мытья, когда швабра движется в виде знака бесконечности или английской буквы S. Это поможет грязи не размазываться по полу.

Еще одна причина появления разводов – лишняя влага на швабре, поэтому тщательно отжимайте ее перед мытьем и меняйте воду по мере загрязнения.

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