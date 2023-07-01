Оставьте на ночь: лучшее средство для удаления известнякового налета на кранах

Жесткая вода больше всего известкового налета оставляет именно на кранах. Что не удивительно, ведь весь поток проходит именно через эту точку. Также такие пятна можно найти на раковинах, ванных, душевых кабинах, плитке и разных предметах в санузле и на кухне. Так что проблема распространенная, и знать, как бороться с налетом извести, следует.

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Издание Express собрало несколько проверенных лайфхаков, которыми поделились пользователи соцсетей. Оказалось, налет на кранах убрать не так сложно, даже если он уже устарел и накопился в большом количестве.

Наиболее часто пользователи рекомендовали использовать пасту из соды и белого уксуса или лимонного сока. Соду нужно смешать с небольшим количеством кислотной жидкости, чтобы получилась достаточно густая паста. Этим средством покрывают пятно налета и оставляют действовать на время. Чем толще слой извести, тем дольше нужно выдерживать пасту.

Если загрязнение значительное, средство можно оставить даже на ночь, накрыв сверху пакетом или пищевой пленкой. В сложных случаях процедуру придется повторить несколько раз, но в конечном счете содово-кислотная паста должна полностью отчистить отложения.

Когда паста на основе соды подействует на верхний слой извести, загрязненный участок нужно будет обработать мягкой щеткой. Она не поцарапает поверхность, но хорошо справится с размягченным налетом.

Как только проблема будет устранена, останется промыть обработанную поверхность водой, чтобы убрать остатки соды, и протереть ее сухой салфеткой из микрофибры, чтобы отполировать. Профилактическую уборку с содовой пастой лучше проводить регулярно, пока слой извести незначителен. Тогда чистить краны будет гораздо легче.

Еще один лайфхак не нуждается в приготовлении специального средства. Для борьбы с известью нужно будет просто взять обычный лимон, нарезать его на ломтики, приложить их к крану и обернуть сверху пищевой пленкой. Так лимонная кислота будет напрямую разрушать налет.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как с помощью соды вернуть блеск и белизну ванне, чтобы она выглядела как новая.

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