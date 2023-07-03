Оставляет шрамы на всю жизнь: как выглядит ядовитый борщевик и что делать, если уже коснулись растения

Борщевик – чрезвычайно опасное растение, даже одноразовое касание к которому приводит к тяжелым ожогам. Ни в коем случае нельзя прикасаться к пораженному месту и расчесывать его. Ядовитое вещество таким образом можно разнести по всему телу.

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При поражении полости рта или горла возможны даже летальные случаи. Как выглядит ядовитый борщевик и что делать, если уже коснулись растения – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое борщевик и где он растет

Борщевик имеет высокие стебли с характерными раскидистыми зонтиками. Обычно он растет вдоль путей и у водоемов. Цветение борщевика продолжается в течение всего лета.

В Украине распространены два ядовитых вида:

борщевик Сосновского;

борщевик Мантегацци.

Интересно, что оба растения завезли на наши земли с северного Кавказа.

Борщевик Сосновского завезли в 1949 году и сперва засадили им участки в ботаническом саду им. Гришка в Киеве. С 1960-х годов его уже активно культивировали на всей территории Украины, в том числе и на Закарпатье. В советское время борщевик использовали как зеленое удобрение и в качестве корма для скота. Этот вид растет у рек, вдоль дорог, на опушках, а в последнее время перебрался даже на поля и дачные массивы.

Борщевик Мантегацци завезли несколько раньше, в 1927 году, в качестве декоративного растения. Разрастание борщевика произошло поразительными темпами.

Почему борщевик ядовитый

Сок борщевика содержит в составе фитоактивные соединения. Под воздействием солнца они приобретают токсические свойства. То есть, прикасаясь к растению, вы не сразу почувствуете ожог, как, например, при контакте с крапивой. Он проявится через несколько часов или даже несколько дней. Достаточно даже малейших солнечных лучей, чтобы сок стал ядовитым.

Первые симптомы отравления

При ожогах появляются язвы на коже. Даже после лечения на месте ожогов остаются темные пятна. Со временем начинается всеобщее ухудшение самочувствия и лихорадка.

Первая помощь после контакта с борщевиком

Закройте пораженный участок, чтобы на него не попало солнце. Промойте пораженные участки водой с густой мыльной пеной. Обработайте кожу спиртом или слабым раствором марганцовки. Используйте средство от ожогов. Если появились волдыри – не трогайте их, не расчесывайте и не пытайтесь проколоть, иначе инфекция может распространиться по всему организму. Обратитесь к врачу, если волдыри продолжают увеличиваться. Не прикасайтесь к лицу и глазам.

Одежду и обувь, в которых вы были при контакте с растением, нужно постирать в машинке или вообще от них избавиться. Идя на прогулку в места, где может расти борщевик, надевайте брюки и рубашку с длинными рукавами.

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