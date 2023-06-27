Как защититься от клещей и что делать, если укус уже есть: летняя инструкция

Сезон клещей в разгаре, поэтому перед выездом на природу обязательно следует принять меры безопасности. Важно заправлять штаны в носки и выбирать закрытую обувь. Клещи живут в почве и траве, откуда переползают на открытые участки тела, поэтому на прогулке лучше держаться подальше от зарослей. Следует также защитить голову и места прилегания одежды к телу.

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Иксодовые клещи переносят опасные инфекционные болезни: клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Как защититься от клещей и что делать, если укус уже есть, рассказало издание National Geographic.

В первую очередь помните: не каждый человек, который укусил клещ, может заболеть. Чем быстрее вы обнаружите клеща, тем ниже риск инфицирования.

Как защититься от клещей

Правильная одежда и использование репеллентов – вот основные правила, которые помогут защититься от клещей.

"Если вы идете через травянистые или лесные массивы, наденьте длинные брюки и рубашки с длинными рукавами, а затем проверьте свою одежду и кожу на наличие клещей", – посоветовал Тимоти Брюер, врач-инфекционист и эпидемиолог Калифорнийского университета.

Лирик Бартоломей, энтомолог из Университета Висконсин-Мэдисон, рекомендует носить светлую одежду, чтобы клещей было легче заметить. Выбирая репеллент, обратите внимание на отметку DEET. Процент DEET показывает, как долго будет продолжаться действие репеллента.

Майкл Рейскинд, энтомолог из Университета штата Северная Каролина, добавил, что клещи способны мигрировать по телу, так что если вы долгое время были на природе, проверяйте абсолютно все участки тела, включая волосы.

Как удалить клеща

Удалить клеща можно в травмпункте или самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, заранее позаботьтесь о наличии специального пинцета, который можно купить в аптеке. Схватите вредителя поближе к хоботку и тяните перпендикулярно поверхности кожи. Случается, что хоботок остается в теле – тогда нужно достать его стерильной иглой, как занозу. Никогда не раздавливайте клеща и не хватайте его за среднюю часть. Разделайте место укуса антисептиком и наблюдайте за температурой тела и общим самочувствием.

Что нельзя делать при укусе клеща

В любом случае нельзя заливать место укуса маслами, вазелином или спиртом. Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, это может привести к гибели клеща – что в разы увеличит вероятность инфицирования. Нельзя крутить клеща, сдавливать его или резко дергать.

Как узнать, что вас укусил клещ

Клещи поселяются на коже человека, чтобы насытиться кровью. Взрослые особи остаются на месте укуса день-два, прежде чем полностью напитаться.

Укус клеща обычно представляет собой красный бугорок, похожий на укус комара. Если вокруг есть сыпь – значит развилась инфекция.

Симптомы, при которых немедленно следует обратиться к врачу

Симптомы заболевания, передаваемые клещами, включают лихорадку, головные боли, боли в суставах и сыпь на коже.

Тимоти Фланиган, врач-инфекционист из Университета Брауна, отметил, что одним из вариантов лечения инфекций является введение доксициклина. Этот антибиотик может предотвратить развитие болезни Лайма. Многие другие болезни, передающиеся клещами, также лечатся доксициклином, но паразитарные заболевания (боррелиоз) могут требовать иного лечения. Вирусные заболевания, такие как вирус Хартленда или колорадская клещевая лихорадка, не подлежат лечению и нуждаются в поддерживающей терапии.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как защитить от клещей собаку.

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