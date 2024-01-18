Орхидея поразит роскошными цветами: два удобрения, которые укрепят растение

Орхидея – это одно из наиболее распространенных декоративных растений, которое выбирают хозяева, чтобы украсить свой дом. Обычно вазон цветет каждые 8-12 месяцев, но нужно обеспечить благоприятные условия для этого.

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OBOZ.UA нашел советы, которые помогут укрепить растение. Правильно подобранные удобрения будут способствовать пышному и яркому цветению.

Рисовая вода

Такое удобрение содержит азот, фосфор и калий, что положительно влияют на развитие орхидеи и укрепление ее корней. Вы можете приготовить раствор самостоятельно, для этого вам понадобится рис и вода. Замочите крупу на 30 минут, затем процедите раствор и перелейте в бутылку или банку, оставьте так на одну неделю.

Но не закрывайте емкость слишком плотно, жидкость должна "дышать". Держите удобрением подальше от прямых солнечных лучей.

Затем добавьте к раствору такое же количество воды, все перемешайте и с помощью пульверизатора опрыскайте листья.

Банан

Банановые шкурки – это питательное удобрение, содержащее калий, фосфор и кальций. Вам понадобится одна шкурка, мелко нарежьте ее и замочите в воде на 48 часов. Затем размешайте раствор с водой в соотношении 1:4 и полейте орхидею.

Также можно нарезать банановую кожуру на тоненькие полоски, высушить и измельчить в порошок. Высыпьте смесь в горшок. Это также эффективное удобрение, которое будет способствовать пышному цветению.

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