Орхидея будет цвести месяцами: простой секрет ухода за цветком

Цветение орхидеи может длиться очень долго. Даже несколько месяцев (в отдельных случаях – до четырех). Но, конечно, для этого растению нужно обеспечить надлежащий уход и хорошие условия содержания.

Но как не прогадать с ними, скажем, новичку комнатного садоводства? OBOZ.UA узнал секреты профессионалов, которые можно легко повторить с домашним цветком.

То, что цветы на орхидее увядают и сбрасывают лепестки вовсе не означает, что растение перестало тратить на них свои ресурсы. Именно поэтому такие цветки нужно удалять с цветоноса. Так растение может найти в себе силы на еще несколько новых бутонов.

Сам цветонос обрезают, когда с него опали все цветы, а его стебель начал менять цвет. Важно при этом правильно выбрать место среза. Начните с обзора стебля орхидеи: через каждые несколько сантиметров по его длине вы заметите тоненькие прицветники. Если вы их осторожно ощупаете, то ощутите небольшие выпуклости, называемые узлами. Из этих узлов выходят новые стебли.

Если все цветы опали и вы нащупали второй от основания прицветни, аккуратно отрежьте цветонос на 1-2 сантиметра выше этого прицветника. Приблизительно через 6 недель, из соответствующего узла начнет отрастать новый стебель. Убедитесь, что в это время орхидея получает достаточно непрямого солнечного света. И постарайтесь обеспечить ей суточный перепад температур. Так популярным фаленопсисам нужны на 10-15 градусов более прохладные условия в ночное время суток. Когда растение выпустит новые цветущие стебли или ветки с почками, можно перестать устраивать ему эти температурные перепады.

Не забывайте раз в неделю поливать цветок. Весной и летом раз или два в месяц вносите в субстрат орхидеи удобрения. Не берите универсальный состав, а остановитесь на специальном средстве для орхидей и применяйте его в соответствии с рекомендациями производителя, а то и в несколько уменьшенной дозировке. Избыток питательных веществ будет очень вреден для растения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как обеспечить продолжительное цветение комнатной фиалке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.