Фиалка будет цвести непрерывно: как правильно поливать и пересаживать растение

Фиалки – это очень красивые цветы, цветение которых происходит практически круглый год. В то же время за ними совсем не сложно ухаживать в домашних условиях. Но, как и любое растение, фиалки нуждаются в правильном уходе.

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О том, как часто поливать, как пересаживать и в целом как ухаживать за фиалками, рассказали в издании Вікна.

При уходе за фиалками следует помнить, что они нуждаются в ярком рассеянном свете и тепле. Во время интенсивного роста – от +18 до +24 градусов, зимой – до +15 градусов.

Как поливать фиалки?

Фиалки не любят, когда много воды и начинают гнить от избытка влаги. Поэтому поливать растение нужно, когда земля начинает подсыхать. Обычно это происходит несколько раз в неделю.

Для полива рекомендуется использовать теплую воду. Наливать ее лучше в поддон, а не непосредственно в грунт. Также есть вариант погрузить горшок в воду.

В теплое время года можно поливать фиалки сверху, однако следует следить, чтобы вода не попала на листья.

Как и когда пересадить фиалку?

Через месяц после покупки фиалки ее нужно пересадить и в дальнейшем пересаживать каждые полгода. При этом горшок можно менять только при необходимости.

Для пересадки используют легкую и рыхлую почву, которая хорошо удерживает влагу и добавляют в нее разрыхлитель.

Сам процесс пересадки достаточно прост. Желательно взять небольшой глиняный горшок и насыпать в него около 2 сантиметров керамзитового дренажа. А дальше просто добавляете землю, сажаете растение по центру и немного поливаете водой.

После первой пересадки, следует полить фиалку через неделю, чтобы повреждения на корнях затянулись.

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