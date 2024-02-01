Фиалка будет цвести непрерывно: как правильно поливать и пересаживать растение
Фиалки – это очень красивые цветы, цветение которых происходит практически круглый год. В то же время за ними совсем не сложно ухаживать в домашних условиях. Но, как и любое растение, фиалки нуждаются в правильном уходе.
О том, как часто поливать, как пересаживать и в целом как ухаживать за фиалками, рассказали в издании Вікна.
При уходе за фиалками следует помнить, что они нуждаются в ярком рассеянном свете и тепле. Во время интенсивного роста – от +18 до +24 градусов, зимой – до +15 градусов.
Как поливать фиалки?
Фиалки не любят, когда много воды и начинают гнить от избытка влаги. Поэтому поливать растение нужно, когда земля начинает подсыхать. Обычно это происходит несколько раз в неделю.
Для полива рекомендуется использовать теплую воду. Наливать ее лучше в поддон, а не непосредственно в грунт. Также есть вариант погрузить горшок в воду.
В теплое время года можно поливать фиалки сверху, однако следует следить, чтобы вода не попала на листья.
Как и когда пересадить фиалку?
Через месяц после покупки фиалки ее нужно пересадить и в дальнейшем пересаживать каждые полгода. При этом горшок можно менять только при необходимости.
Для пересадки используют легкую и рыхлую почву, которая хорошо удерживает влагу и добавляют в нее разрыхлитель.
Сам процесс пересадки достаточно прост. Желательно взять небольшой глиняный горшок и насыпать в него около 2 сантиметров керамзитового дренажа. А дальше просто добавляете землю, сажаете растение по центру и немного поливаете водой.
После первой пересадки, следует полить фиалку через неделю, чтобы повреждения на корнях затянулись.
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