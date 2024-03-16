Орхидеи будут цвести постоянно: поможет один простой трюк

Орхидеи – одни из самых прихотливых комнатных растений. Наименьшие ошибки в уходе, сквозняки или изменение режима полива приводят к потере цветоносов.

Вырастить орхидеи довольно непросто, однако эффективные советы помогут добиться качественного результата. Как сделать так, чтобы цветы постоянно цвели, рассказало издание Mirror.

Эффективная подкормка

Флористка Кива Крити подчеркнула, что здоровая орхидея может цвести в течение шести-десяти недель, но можно сделать так, чтобы процесс цветения повторялся как можно чаще.

Пригодится эффективное средство, которым следует поливать растение. Одной подкормки будет мало – важно повторять процедуру каждые 10 дней.

Нужно замочить измельченную банановую шкурку в теплой воде и подождать несколько часов. Затем следует взять небольшой стакан, набрать банановую воду и полить орхидею. Лучше делать это в кухонной раковине, чтобы излишки могли свободно стекать с субстрата.

Подтолкнуть орхидею к цветению могут также легкие стрессовые условия. Грэм Райс из Королевского садоводческого общества в Великобритании поделился одним из своих лучших советов, как заставить орхидею цвести чаще, чем раз в год. По словам специалиста, из всех разновидностей орхидей фаленопсис пожалуй, легче всего выращивать дома. Если на растении долго нет цветов, не следует опускать руки и выбрасывать его.

"Есть один простой трюк, который очень помогает: разница температур. Ночная температура должна быть несколько ниже, чем дневная, поэтому можно выносить емкости на ночь в другую более прохладную комнату", – посоветовал Райс.

Субстрат для орхидеи

Действительно, уход за орхидеями – настоящая наука. В природной среде орхидеи – это в основном либо эпифитные (растущие на деревьях), либо летофитные (растущие на скалах) растения.

Обычно они вырастают высоко на деревьях в тропическом лесу, на грубой коре. Поэтому и субстрат следует подобрать подходящий. Высаживать растения лучше в специальный компост на основе коры, способствующий аэрации корней и дренажу – это позволит избежать заболочения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие самые распространенные ошибки в уходе могут повлечь загнивание орхидеи.

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