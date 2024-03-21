Орхидеи будут цвести непрерывно: есть только одно условие, о котором все забывают

Орхидея кажется неопытным любителям комнатных растений капризной и сложной в уходе, хотя многие хотели бы украсить этим чудесным цветком свой дом. На самом деле содержать растение и обеспечить ему условия, в которых бы оно регулярно цвело, не столь сложно.

Эксперты комнатного цветоводства говорят, что для длительного цветения орхидеи нужно обеспечить одно ключевое условие. Как выяснил OBOZ.UA, это достаточное освещение.

Хотя прямые солнечные лучи могут быть слишком агрессивными для цветка, но света он должен получать все же немало. В идеале выбирайте для горшка южную сторону, но ставьте его так, чтобы он стоял на рассеянном свете.

Также своевременно пересаживайте орхидею. Для молодого растения оптимальная периодичность – это раз в год или два. Можно также ориентироваться на корни растения. Если они начинают выпирать из горшка, значит пора переместить цветок в немного больший сосуд. Желательно выбирать прозрачные горшки, которые обеспечили бы доступ света в том числе к корневой части орхидеи.

И не забудьте о подходящей почве. Орхидея не будет расти в обычной земле. Ей нужна специальная смесь на основе коры, хорошо пропускающая воздух и не задерживающая много влаги. Тогда ваш цветок будет чувствовать себя лучше всего.

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