Три продукта из кухни заставят спатифиллум цвести как бешеный: в чем секрет

Спатифиллум – это комнатное растение, которое ценится за свои красивые цветы и неприхотливость в уходе. Однако вы можете улучшить ее, используя всего три ингредиента, которые найдутся на кухне у каждого.

Некоторая пища содержит питательные вещества, которые необходимы спатифиллум в течение вегетационного периода. Еxpress рассказал, что нужно добавить в почву, чтобы сделать растение более крепким и получить лучшее цветение.

Время от времени важно добавлять немного удобрений в субстрат растений, особенно когда они находятся в горшках, чтобы увеличить количество доступных питательных веществ.

Удобрения следует применять сезонно на определенных стадиях роста растения. Например, подкормка зимой не принесет большой пользы, поскольку большинство растений находятся в состоянии покоя.

Однако домашние удобрения, как правило, очень мягкие, поэтому их можно использовать чаще.

Банановая кожура

Бананы содержат в себе много калия, а их кожура им переполнена. Поэтому после того, как вы полакомились бананом, не выбрасывайте кожуру. Спатифилуму необходим калий для эффективного фотосинтеза и обеспечения стойкости к вредителям.

Вы можете либо добавить банановую кожуру непосредственно в грунт, либо проварить ее 15 минут в воде, дать ей остыть и полить этой жидкостью свое растение.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа содержит кальций, который очень важен для роста растений, а также калий и магний. Ее добавление может предотвратить замедленный рост, загнивание, обесцвечивание или увядание цветов.

Карбонат кальция и некоторые другие минералы, содержащиеся в скорлупе, могут также помочь защитить спатифиллум от насекомых, улиток и гусениц.

Чтобы использовать яичную скорлупу в качестве удобрения, измельчите ее в порошок и посыпьте вокруг основания растения.

Кофейная гуща

Кофейная гуща содержит такие питательные вещества, как азот и фосфор. Ее лучше добавлять в компост, чтобы расщепить перед внесением в грунт.

Кофе отлично подходит для ацидофильных растений, поскольку он несколько изменяет рН почвы, способствуя их развитию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем поливать спатифиллум для хорошего цветения.

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