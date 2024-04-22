'Опять двадцать пять': как точно перевести на украинский фразеологизм

Каждый человек рано или поздно попадает в ситуацию, когда его собеседник зациклился на одном и том же аргументе. Тогда фразу "опять двадцать пять" так и хочется сказать.

Однако в украиноязычном разговоре это будет звучать очень не уместно. Потому OBOZ.UA собрал несколько правильных украинских аналогов.

Фразеологизм "опять двадцать пять" можно использовать во многих жизненных ситуациях, когда что-то повторяется снова и снова.

Однако не стоит переводить постоянные фразы и высказывания дословно и говорить "знову двадцять п’ять". Возможно, собеседник вас и поймет, но это будет совершенно не правильно.

Тем более фразеологизм имеет несколько вариантов перевода на украинский. Все они звучат по-разному, но все равно хорошо смогут описать ваше возмущение.

Знову за рибу гроші;

І знов про корову;

Ту саму тетерю тай на вечерю;

Як коржа, так коржа.

Следует заметить, что эти фразеологизмы имеют несколько отрицательную эмоциональную окраску. Их преимущественно используют в ситуациях, когда человека что-то раздражает, поэтому не следует использовать эти фразы в официальной речи.

Но не стесняйтесь использовать эти и другие фразеологизмы в неформальных приватных разговорах. Обогащая свой язык подлинными украинскими фразами, вы не только делаете его более выразительным и интересным, но и способствуете сохранению и развитию украинской языковой культуры.

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