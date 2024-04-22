"Опять двадцать пять": как точно перевести на украинский фразеологизм
Каждый человек рано или поздно попадает в ситуацию, когда его собеседник зациклился на одном и том же аргументе. Тогда фразу "опять двадцать пять" так и хочется сказать.
Однако в украиноязычном разговоре это будет звучать очень не уместно. Потому OBOZ.UA собрал несколько правильных украинских аналогов.
Фразеологизм "опять двадцать пять" можно использовать во многих жизненных ситуациях, когда что-то повторяется снова и снова.
Однако не стоит переводить постоянные фразы и высказывания дословно и говорить "знову двадцять п’ять". Возможно, собеседник вас и поймет, но это будет совершенно не правильно.
Тем более фразеологизм имеет несколько вариантов перевода на украинский. Все они звучат по-разному, но все равно хорошо смогут описать ваше возмущение.
- Знову за рибу гроші;
- І знов про корову;
- Ту саму тетерю тай на вечерю;
- Як коржа, так коржа.
Следует заметить, что эти фразеологизмы имеют несколько отрицательную эмоциональную окраску. Их преимущественно используют в ситуациях, когда человека что-то раздражает, поэтому не следует использовать эти фразы в официальной речи.
Но не стесняйтесь использовать эти и другие фразеологизмы в неформальных приватных разговорах. Обогащая свой язык подлинными украинскими фразами, вы не только делаете его более выразительным и интересным, но и способствуете сохранению и развитию украинской языковой культуры.
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