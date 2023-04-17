Огурцы будут очень сочными: что входит в золотую подкормку

Иногда бывает берешь крепкий красивый летний огурец на салат, а он внутри имеет "ватную" текстуру и вовсе лишен вкуса. Случиться так может в частности из-за того, что плод вырос на бедной почве и не получил достаточно питательных веществ.

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OBOZREVATEL узнал, каким удобрением можно исправить ситуацию, чтобы огурцы уродили обильно и были вкусными и сочными. Существует несколько вариантов подкормки, которые помогут в этом. Но лучше они сработают в тандеме – использование трех популярных удобрений вместе даже называют золотой подкормкой.

Азот

Азотная составляющая является базой золотой подкормки. В ней это вещество отвечает за быстрый рост растения и набор им зеленой массы. Поэтому азотные удобрения рекомендуют вносить в период, когда она только нарастает. Хотя они будут уместны в любой момент выращивания огурцов, ведь без них добиться хорошего урожая не получится.

Фосфор и калий

Фосфорно-калийные удобрения способствуют полноценному развитию корневой системы, а также помогают нарастить стебель и листья и повысить устойчивость огуречных побегов к болезням и вредителям.

Как вносить золотую подкормку

Лучшим временем для подкармливания растений является период, когда они активно растут и плодоносят. Но даже в это время лучше избегать внесения удобрений, если засуха, а вы не поливаете огород регулярно. Так же дождливая погода не способствует удобрению почвы.

Опытные огородники утверждают, что золотую подкормку лучше всего применять в период, когда огурцы начинают плодоносить. При этом основную долю в удобрении должны составлять калий и азот, а фосфора лучше добавлять немного. В таком случае они не только обеспечат хороший урожай, но и уберегут более поздние плоды от скручивания, возникающего из-за истощения земли.

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