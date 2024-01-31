Огурцов будет вдвое больше: названы три чудо-удобрения

Опытные дачники знают, насколько утомительными для почвы могут быть огурцы. Чтобы вырастить крепкие, сочные и сладкие плоды, растение извлекает из земли максимум питательных веществ. Даже небольшая их нехватка приводит к тому, что урожай получается слабым и не столь вкусным.

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Именно поэтому грядка с огурцами нуждается в специальной подкормке во время всего огородного сезона. OBOZ.UA рассказывает, какие удобрения принесут больше всего пользы растению и помогут получить лучшие плоды.

Универсальное овощное удобрение

Подобные минеральные смеси содержат все вещества, необходимые для большинства овощных культур. Прежде всего азот, фосфор и калий – их растения используют, чтобы наращивать зеленую массу и формировать плоды. Принесут они пользу и огурцам. Использовать такие удобрения нужно в соответствии с инструкцией и вносить в течение всего сезона.

Органические удобрения

Такая подкормка, как компост или перегной, помогает не только обогатить почву азотом и углеродом. Органические удобрения также содержат полезные бактерии и помогают сделать землю более рыхлой и дренированной. Вносят органику, как правило, при подготовке грядок к посеву и при высадке рассады. Также удобрениями такого типа обогащают землю при подготовке к зиме.

Удобрения для цветочных культур

Как правило, минеральные удобрения для декоративных растений имеют повышенную концентрацию калия и других питательных веществ, необходимых не только для формирования цветов, но и для завязи и, соответственно, плодов. Потому такие вещества можно вносить и в овощные грядки. Но при этом очень важно не превышать рекомендованную производителем дозировку, ведь чрезмерное питание в почве может навредить урожаю.

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