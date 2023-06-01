Один знак зодиака ждет карьерный прорыв в июне: кто стал избранным

Июнь будет месяцем карьерного прорыва для Весов. Но это не значит, что вы полностью увязните в работе – лето также принесет новые впечатления, активный отдых и приключения.

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По словам астрологов, следует четко сформулировать приоритетные цели и делать все, чтобы их достичь. Небесные транзиты в этом помогут.

Солнце находится в интеллектуальном воздушном знаке Близнецов, что побуждает вас мыслить масштабно. Погоня за мечтами будет интересовать вас больше, чем обыденные рутинные дела. Однако полнолуние 3 июня заставит сосредоточить внимание на дне сегодняшнем, напоминая обо всех проблемах и вопросах, которые вы откладывали на потом. Астрологи советуют освободить пространство в мыслях и сердце, чтобы у ваших больших стремлений было достаточно возможностей для реализации.

5 июня ваша небесная покровительница Венера войдет в одиннадцатый дом. Вы будете настроены на активное общение и поиск команды, которая поддерживала бы ваши ценности, видение и креативность. Июнь – отличное время для встреч, знакомств, переговоров, собеседований и заключения новых контрактов. Ваша жизнь наполнится гармонией и дружбой.

11 июня Меркурий присоединится к Солнцу в вашем девятом доме знаний. По словам астрологов, ваш ум, как губка, будет впитывать все новые и новые знания и генерировать перспективные идеи. Это подходящий период для обучения и расширения мировоззрения.

21 июня, в день летнего солнцестояния, наступит сезон Раков. Этот транзит принесет просто невероятный успех по всем карьерным вопросам. Вы будете еще больше сосредоточены на профессиональных делах, когда 26 июня Меркурий вслед за Солнцем войдет в ваш десятый дом славы и признания. В конце июня ваша карьера стремительно пойдет вверх. Не бойтесь озвучивать новые идеи – руководство их оценит. Прислушайтесь к своей интуиции и уверенно идите к своим целям.

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