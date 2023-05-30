Весов ждут новые отношения, а Тельцы почувствуют силу: гороскоп Таро на июнь

Недавнее новолуние в Тельце было посвящено закладыванию фундамента: от начала крупных, сложных проектов до приложения усилий к развитию отношений. Пожинать первые плоды мы будем уже в начале июня, когда полнолуние в Стрельце просигнализирует об общении и наслаждении плодами своего труда.

Видео дня

Сезон Близнецов в разгаре – это веселое время, которое закончится уже 21 числа, когда Солнце перейдет в спокойного Рака. Узнайте, что предвещают вашему знаку карты Таро на этот июнь. Расклад из трех карт подскажет, куда двигаться и чего ждать.

Овен

Ваши карты: Девятка кубков, Двойка мечей, Тройка кубков

Таро обещают вам счастливый месяц. Девятка Кубков дарит вам шанс на исполнение мечты или желания. Не упустите его.

Двойка мечей указывает на важное решение, которое вы боялись принять. Возможно, вы боитесь неудачи, ошибок или последствий. Отбросьте страх и сделайте наконец шаг вперед.

Тройка Кубков призывает вас к оптимизму. Вы можете получить то, что хотите, без больших затрат и отлично провести время, получив это. Вы заслуживаете чего-то хорошего. Верьте в свои силы и живите полной жизнью.

Телец

Ваши карты: Колесо Фортуны, Пятерка мечей, Императрица

Изменения в вашей жизни продолжаются – одно событие запустило целую цепь последствий. Колесо Фортуны показывает, что вам придется проявлять гибкость и приспосабливаться к обстоятельствам.

Пятерка мечей просит вас играть роль миротворца во время любых конфликтов. Если люди смущены, давайте им ясность. Если люди злятся, несите им мир.

Императрица помещает вас в центр столь непростых ситуаций. У вас есть стойкость, вы можете нести умиротворение, чтобы пережить бурю и помочь другим пройти через нее. Это даст вам огромную силу.

Близнецы

Ваши карты: Семка жезлов, Девятка мечей, Мир

Перестаньте излишне обдумывать и волноваться. Семерка жезлов побуждает вас стоять за себя, смело задавать нужные вопросы и искать ясности и справедливости.

Девятка мечей говорит, что сейчас можно делиться своими заботами. Люди не ждут от вас непогрешимости. Вместо этого могут предложить вам помощь.

Мир показывает, что этап в вашей жизни подходит к завершению, а впереди вас ждет новое начало, приближается что-то свежее и вдохновляющее. Поверьте в хорошее.

Рак

Ваши карты: Восьмерка монет, Двойка монет, Королева жезлов

В июне вы почувствуете прилив сил, страсти и амбиций и к этому следует подготовиться, чтобы вкладывать полученное в правильные проекты, роли или отношения.

Восьмерка и Двойка Монет призывают вас не сворачивать с выбранного пути и верить, что вы справитесь со всем, что берете на себя. Впереди расширение и развитие, а не сокращение и урезание.

Королева жезлов указывает на силу и страсть, которые появятся у вас, если вы будете настойчивы. Делайте добро – вы почувствуете себя лучше. Чем больше дверей вы откроете, тем больше возможностей откроется вам. И любая новая возможность будет нести новые и новые шансы. Не бойтесь пользоваться ими.

Лев

Ваши карты: Король жезлов, Рыцарь кубков, Шестерка мечей

То, что раньше было забавным, заставляло вас улыбаться и служило источником развлечения и радости, больше не работает так хорошо, и пора внести изменения. Рыцарь кубков и Шестерка мечей показывают, что ваши вкусы и стремления к удовольствиям меняются. Исследуйте их, это принесет вам массу новых эмоций. Ищите новые увлечения, партнеров, общественную деятельность и мероприятия.

Король жезлов подкрепляет этот призыв к экспериментам. Ищите больше новых занятий, мест и людей, выясняйте, что приносит вам радость сегодня.

Дева

Ваши карты: Тройка монет, Девятка кубков, Сила

Июнь может быть потрясающим для вас, только поверьте в свои силы. Не получается – притворяйтесь, что получается, пока не научитесь. Создайте импульс, а затем позвольте ему определять траекторию движения.

Тройка монет показывает, что другим нравится то, что они видят в последнее время. Это может принести большое вознаграждение. Стремитесь к влиятельным людям.

Девятка Кубков обещает, что вы можете иметь все, что хотите, если вы открыто и прямо скажете об этом. Вселенная готова исполнить ваше желание.

А Сила намекает на препятствие, которое нужно преодолеть. Не беспокойтесь, вы справитесь. И будете собой потом гордиться.

Весы

Ваши карты: Десятка кубков, Колесница, Справедливость

Сейчас самое время вкладываться в личное счастье. Улучшайте атмосферу в семье, а одиноким Весам следует обратить внимание на водные знаки – Рыб, Раков и Скорпионов. Десятка Кубков обещает вам долгую и счастливую жизнь вместе, если вы приложите усилия, чтобы найти общий язык.

Колесница – это призыв иметь цель, согласованное видение того, куда движутся ваши отношения и над чем вы работаете для будущего. Будьте командой.

Справедливость же – четкий знак отпустить прошлые образы. Позвольте своим ранам исцелиться, а близким – искупить вину. О своих прегрешениях тоже не забывайте. Оставьте все плохое позади и наслаждайтесь прогрессом в отношениях вместе.

Скорпион

Ваши карты: Пятерка жезлов, Король мечей, Девятка жезлов

Какие бы страхи ни наполняли вас сейчас, в июне все останется позади и вы войдете в тихие воды. Пятерка и Девятка жезлов показывают, что вы находитесь в затруднительном положении и не видите хорошего выхода. Но он есть!

Ответ дает Король мечей. Просто смотрите далеко в будущее и ставьте большие цели. Важны ли ваши нынешние заботы с учетом этих целей? Если нет, то перестаньте так волноваться и двигайтесь вперед. Если вы наконец-то увидите выход, то сразу беритесь за план, как до него дойти. Действуйте без промедления.

Стрелец

Ваши карты: Императрица, Умеренность, Отшельник

Сразу три карты старших арканов указывают, что впереди важный месяц. И перемены будут к лучшему.

Императрица говорит, что ваша личная жизнь, ваши дом и семья находятся в центре внимания. Это то место, где вам действительно безопасно – на нем и сосредоточьтесь.

Умеренность показывает, что вам нужно учесть изменившиеся обстоятельства. Возможно это новый график или участие новых людей в вашей жизни. Сделайте сознательную паузу, чтобы обдумать необходимые изменения и внести их.

А Отшельник свидетельствует, что все зависит от вас. Ваш ум и отзывчивость подсказывают вам, что делать. Действуйте по зову сердца и вы принесете большую пользу себе и близким.

Козерог

Ваши карты: Пятерка монет, Семерка мечей, Девятка монет

Обратите внимание на людей из вашего окружения, которые влияют на вас больше всего. Положительно ли их влияние? Пятерка монет показывает, что некоторые люди, возможно, подвели вас или были недобры в прошлом. Не пора ли отдалить их от себя? Тем более что Семерка мечей – знак того, что они не приносят вам пользы или даже удовольствия.

Да и Девятка монет рекомендует внести некоторые изменения в свой круг. Знакомьтесь с новыми людьми, заводите еще больше друзей с общими интересами. Всем нужны хорошие люди рядом, и это требует сознательных усилий.

Водолей

Ваши карты: Пятерка кубков, Четверка кубков, Туз монет

Вы можете не осознавать этого, но вы прошли через очень сложную и полную тяжелых чувств фазу. Пережили какую-то большую утрату. Пятерка и Четверка кубков показывают, что вам было непросто, но вы справились и сейчас готовы двигаться дальше. Да, печаль еще живет в вашем сердце – дайте себе время ее пережить сполна.

Туз монет обещает вам новый путь, новую эпоху в жизни впереди. Вы станете сильнее, превратитесь в лучшую версию себя и сможете добиться значительных успехов. Начните смотреть вперед, а старые неудачи останутся вам уроком.

Рыбы

Ваши карты: Двойка мечей, Тройка мечей, Влюбленные

Если вам что-то не нравится в чужом поведении, не смиряйтесь с этим – скажите о своем недовольстве. Не скрывайте свои эмоции и тем более не просите за них прощения.

Тройка мечей и Влюбленные могут означать, что кто-то замышляет что-то плохое, готовит измену или бегство. Не дайте этому человеку себя обидеть – постойте за себя.

В то же время Двойка мечей показывает, что это плохое способно подтолкнуть вас к принятию важного решения. Возможно, вам действительно будет лучше без человека, который готов вас подставить. Так что не жалейте о потерянном.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким знакам повезет с деньгами в июне.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.