Одежда может испортиться: как нельзя хранить вещи в шкафу

В правильный уход за одеждой входит не только вдумчивый подход к ее стирке. Крайне важно также вещи соответствующим образом хранить. Так можно избежать преждевременного изнашивания, уберечь ткани от моли и даже упростить задачу по созданию модных образов.

OBOZREVATEL поинтересовался мнением экспертов, как организовать хранение одежды так, чтобы она прослужила вам как можно дольше и сохранила хороший вид. Возможно, после этого материала вы полностью пересмотрите свой подход к организации шкафа с вещами.

Фурнитура шкафа – очень важна

Делая ремонт, мы часто думаем, что сможем сэкономить немного денег на гардеробной части. Но дешевые шкафы для одежды нередко могут иметь некачественную фурнитуру, которая может оставлять на тканях зацепки или следы или просто быть неудачно скомпонованными под ваши потребности.

Видео дня

Итак, перед тем, как выбрать подходящий предмет мебели, подробнее проанализируйте свой гардероб. Сколько вещей какого типа у вас есть, как вы планируете их хранить. И ищите или заказывайте именно такой шкаф, который сможет удовлетворить все ваши потребности – будет иметь необходимое количество полок и штанг для вешалок, будет достаточной высоты для размещения длинных вещей, будет легкой в пользовании, возможно, будет иметь специальный отдел для обуви.

Полки или ящики?

Мы привыкли к тому, что трикотажные вещи, которые категорически нельзя хранить на весу, ведь так они растягиваются, удобно складывать на полки. Но в поисках нужной футболки так можно за считанные секунды создать в шкафу настоящий беспорядок. Именно поэтому эксперты советуют обустраивать для хранения трикотажа ящики и складывать вещи рулончиками, а не стопками. Выдвигаете ящик, достаете нужный рулончик и засовываете его обратно – просто и удобно.

Если вы уже являетесь владельцем шкафа с полками, проблему можно решить с помощью коробок-органайзеров. Складывайте трикотаж в них, а сами коробки уже ставьте на полки.

Польза органайзеров

Вообще сегодня существует множество вариантов устройств для организации шкафа с одеждой. Это и коробки и ящики, и подвесные крючки и карманы, которые можно развешивать на дверях шкафа, и специальные боксы для хранения всяких мелочей типа галстуков, ремней или носков. Обратите на них внимание. Они стоят не так много, а превращают пространство шкафа в удобное и понятное. Помогают избежать беспорядка.

Вакуумные пакеты и чехлы

В вакуумных пакетах очень удобно хранить сезонную одежду, особенно объемные зимние вещи. Выстирайте предмет перед отправкой на хранение, тщательно просушите и поместите в пакет, согласно инструкции. Вещь будет занимать гораздо меньше места и будет тщательно защищена от внешних воздействий.

Если вы хотите дополнительно позаботиться об одежде из деликатных тканей или вам нужно разместить удобно вещи, которые вы носите довольно часто, в таком случае воспользуйтесь чехлами. Они оградят блузки, рубашки, костюмы и платья от контакта с другими предметами, пыли и даже моли. А еще позволят им "дышать", ведь большинство таких чехлов являются воздухопроницаемыми.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лайфхаке, который все же позволяет хранить свитера на вешалках без риска их растянуть.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.