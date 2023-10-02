Забудьте о растянутых свитерах: вот единственный правильный метод хранения на вешалках

Осенью мы постепенно начинаем доставать с хранения теплую одежду и размещать ее в шкафах и на полках. И одну из самых больших проблем при этом составляют свитера. Если хранить их в сложенном виде на полках, они мнутся и складывать и доставать их неудобно, а если удобно вешать на плечики – растягиваются.

Но решить эту проблему можно. OBOZREVATEL поинтересовался соответствующими лайфхаками экспертов по хранению. И они советуют размещать свитера на вешалках, но специальным образом – во избежание повреждения полотна. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Лучше всего для этого метода подойдут вешалки с резиновыми или бархатными плечиками. На них одежда не скользит и хорошо держится.

Итак, чтобы правильно повесить свитер, уложите его перед собой на ровной поверхности и сложите пополам. Далее сложите вместе рукава и выровняйте их. В таком виде свитер должен напоминать букву V.

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Сверху на сложенный свитер положите вешалку. Она должна лежать так, чтобы одно плечо лежало на свитере, другое – на его рукавах, а крючок выглядывал из места, где они сходятся.

Следующим шагом накиньте основную часть свитера на плечо вешалки и просуньте ее под перекладину, чтобы зафиксировать вещь. С другой стороны проделайте это же с рукавами. Все – свитер готов и его можно вешать в шкаф.

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