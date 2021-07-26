Из невербального.

Иногда ко мне на консультации попадают подростки и довольно часто наблюдаю следующую сцену – во время разговора подросток вдруг натягивает на голову капюшон или надевает бейсболку. Иногда это происходит перед тем, как зайти в кабинет, а сразу после выхода подросток снимает свою "защиту".

С точки зрения невербалики подобное проявление как раз является способом защиты себя и своих мыслей от интервенций чужого дядьки. Иными словами любая прокладка между субъектом угрозы (в данном случае – психологом) и объектом защиты (в данном случае – головой, местом содержания своей ранимой индивидуальности) в виде кепки, бейсболки, капюшона или просто сложенных на голове рук является способом защиты.

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А это в свою очередь показывает несколько важных вещей:

1. Собеседник воспринимается критически и/или негативно. Это либо базовое отношение (если "броня" на голову надевается перед входом в кабинет), либо ситуативное (если "броня" надевается во время разговора в ответ на какую-либо реплику или фразу).

2. Подросток настроен на сопротивление вмешательству в свой образ мыслей. Это естественная реакция, но игнорировать её не стоит. Особенно если на словах подросток выражает полное согласие с родительской точкой зрения или со словами психолога.

3. Важным моментом коммуникации является момент снятия защиты. То есть внутренние инсайты и маркеры трансформации скорее всего будут сопровождаться снятием с головы любых "защитных" предметов. Либо снятие будет означать категорическое несогласие с позицией других сторон, но в данном случае вы столкнетесь с явным вербальным противостоянием и отстаиванием своей точки зрения.

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