Как отчистить вытяжку от жира и грязи черным чаем: неожиданный лайфхак

Вытяжка часто становится самым загрязненным местом на кухне. Жир, грязь и пыль, оседая на поверхностях, загрязняют фильтры, а иногда и выводят их из строя.

Необычный, но эффективный домашний лайфхак набирает популярность в клининговых компаниях и может стать альтернативой химическим моющим средствам. Эксперты рассказали, какой раствор поможет с очисткой вытяжки из нержавеющей стали.

Секретный ингредиент

Специалисты предлагают попробовать черный чай. Да, это довольно неожиданно. Чай представляет собой мощное средство для очистки поверхностей из нержавеющей стали. Благодаря дубильной кислоте черный чай избавляет от жирных пятен и придает вытяжке желаемый блеск.

Пошаговая инструкция

Шаг 1

Вам понадобится чашка очень крепкого черного чая. Вскипятите воду, заварите чай и подождите, пока он остынет.

Шаг 2

Предварительно важно удалить излишнюю грязь. Очистите вытяжку теплой водой с небольшим количеством мягкого мыла. Затем возьмите мягкую ткань и тщательно протрите.

Шаг 3

Смочите мягкую ткань или губку в охлажденном черном чае, обязательно отожмите излишки. Затем аккуратно потрите поверхность вытяжки.

Шаг 4

Используйте чистую воду, чтобы удалить остатки чая. Для особого блеска завершающим штрихом будет полировка поверхности из нержавеющей стали тканью из микрофибры.

Этот трюк по чистке вытяжки не только дает отличные результаты, но и является экологически чистым и доступным.

А справиться со стойкими загрязнениями, которые не берет мыльное замачивание, поможет нашатырный спирт. Чтобы отчистить им сетку вытяжки, необходимо обеспечить безопасные условия работы – защитить дыхательные пути и работать в хорошо проветриваемом помещении. Детальнее о том, как очистить сетку вытяжки – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сода и уксус помогут вымыть оттяжку от жира.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.