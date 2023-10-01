Три правила посадки лука осенью: их используют опытные огородники
Лук на первый взгляд кажется довольно неприхотливой культурой. Огородники часто пренебрегают правилами посадки, а затем удивляются, почему вместо щедрого урожая выросли мелкие подгнившие луковички.
Осеннюю посадку лука следует проводить особенно тщательно. OBOZREVATEL рассказывает о трех правилах, при соблюдении которых можно вырастить качественный урожай.
Правило 1
В первую очередь следует выбрать правильное место для посадки лука. Здесь нужно учитывать правила севооборота.
Лук лучше сажать на грядках, где летом росли следующие культуры:
- бобовые;
- огурцы;
- морковь.
Часто огородники отмечают, что лук будет хорошо расти и на грядках, где недавно убрали картофель.
Правило 2
Выбрав место для посадки, необходимо обработать почву. Очевидно, что после сбора урожая на грядке остается мало питательных веществ. Дефицит полезных минералов и микроэлементов следует восполнить.
Важная оговорка: подпитывать почву следует заранее, а не за день или за несколько дней до посадки лука.
Древесная зола представляет собой универсальное качественное удобрение, которое идеально подойдет для осенних культур. Расходы достаточно небольшие: на один квадратный метр понадобится всего 200 г удобрения.
В качестве альтернативы можно использовать сульфат калия. Берем 20 г сульфата калия и 40 г суперфорсфата – и вносим подкормку в почву. Можно регулировать объем удобрения, важно лишь соблюдать пропорцию 1:2.
Правило 3
После подкормки почвы можно приступить и к обработке самого лука. Качественный посадочный материал – залог богатого урожая.
Специалисты советуют попробовать экологичный и безопасный метод.
Необходимые ингредиенты:
- вода;
- соль.
В емкость наливаем четыре стакана воды и добавляем одну ложку соли. Оставлять посадочный материал в солевом растворе нужно не больше чем на 20-30 минут.
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