Три правила посадки лука осенью: их используют опытные огородники

Лук на первый взгляд кажется довольно неприхотливой культурой. Огородники часто пренебрегают правилами посадки, а затем удивляются, почему вместо щедрого урожая выросли мелкие подгнившие луковички.

Осеннюю посадку лука следует проводить особенно тщательно. OBOZREVATEL рассказывает о трех правилах, при соблюдении которых можно вырастить качественный урожай.

Правило 1

В первую очередь следует выбрать правильное место для посадки лука. Здесь нужно учитывать правила севооборота.

Лук лучше сажать на грядках, где летом росли следующие культуры:

бобовые;

огурцы;

морковь.

Часто огородники отмечают, что лук будет хорошо расти и на грядках, где недавно убрали картофель.

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Правило 2

Выбрав место для посадки, необходимо обработать почву. Очевидно, что после сбора урожая на грядке остается мало питательных веществ. Дефицит полезных минералов и микроэлементов следует восполнить.

Важная оговорка: подпитывать почву следует заранее, а не за день или за несколько дней до посадки лука.

Древесная зола представляет собой универсальное качественное удобрение, которое идеально подойдет для осенних культур. Расходы достаточно небольшие: на один квадратный метр понадобится всего 200 г удобрения.

В качестве альтернативы можно использовать сульфат калия. Берем 20 г сульфата калия и 40 г суперфорсфата – и вносим подкормку в почву. Можно регулировать объем удобрения, важно лишь соблюдать пропорцию 1:2.

Правило 3

После подкормки почвы можно приступить и к обработке самого лука. Качественный посадочный материал – залог богатого урожая.

Специалисты советуют попробовать экологичный и безопасный метод.

Необходимые ингредиенты:

вода;

соль.

В емкость наливаем четыре стакана воды и добавляем одну ложку соли. Оставлять посадочный материал в солевом растворе нужно не больше чем на 20-30 минут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как заморозить зеленый лук на зиму.

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