Зачем в СССР выпускали консервированную воду и почему 'советы' были помешаны на консервах

Российский "консервный фанатизм" имеет долгую историю. СССР был страной консервов. Согласно статистике, консервная промышленность "советов" была самой мощной в мире. Консервировали все: от фруктов до кальмаров, и даже в тяжелейшие дефицитные времена недостатка консервированных продуктов в союзе точно не было.

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Иногда "любовь к консервам" доходила до абсурдности – консервировать начинали даже воду. Почему и зачем это делали, разбирался OBOZREVATEL.

Консервированная вода: правда или миф

Фактически СССР был огромным военным лагерем, а военных нужно было чем-нибудь кормить. Простейший выход – консервы. Их можно долго хранить, удобно транспортировать, а главное – не нужно готовить.

Статистика говорит, что еще до войны, в 1940 году, в СССР производилось более 200 миллионов консервов в год. Это мировой рекорд. Изготовляли более 40 видов мясных консервов, 55 – рыбных, 38 – овощных и более 100 – фруктовых.

Дошло даже до консервации готовых блюд: котлет, гуляша, мясных каш, так называемых "завтраков туриста".

Консервированная вода – звучит очень странно, но в СССР действительно было запущено ее массовое производство.

Она была частью сухого пайка для спасательных шлюпок и использовалась моряками в случае кораблекрушения в открытом море. Пить такую воду советовали в крайнем случае вместе с дождевой.

Для приготовления консервированной воды ее кипятили и добавляли аскорбиновую кислоту. В банке содержалось 240 г воды. Хранить рекомендовали при температурах от – 35 °C до +66 °C. Срок годности составлял 2 года.

Использовали консервированную воду и моряки-подводники. Запас был рассчитан на трое суток из пропорции по 0,5 л на человека в сутки.

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