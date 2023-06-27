Облачно с прояснениями, местами грозы: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 27 июня.

Во вторник, 27 июня, погода в Украине будет теплой, но летнего зноя ждать не стоит. Местами снова пройдут дожди, кое-где с грозами.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, на большинстве территории будет преобладать сухая погода с дневной температурой от 17° до 29°.

Однако часть территории все же смочит. Осадки пройдут в восточных, северо-восточных, западных, а также Винницкой и Житомирской областях. Здесь ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков.

Ветер будет иметь западное с переходом на северо-западное направление, а значит, температура воздуха не будет жаркой. Скорость ветра 5-10 м/с.

Ночью столбики термометров будут показывать +11+16, днем +20+25. В Сумской, Черниговской и Харьковской областях днем от +17 до +22. На юге страны немного теплее: ночью +15...20, днем +24...+29.

В Киеве и Киевской области 27 июня облачно с прояснениями. Осадков в столице не ожидается.

Температура в Киеве ночью +12...+14, днем +22...+24. По области ночью +11...+16, днем +20...+25.

В последующие два дня в Украине сохранится переменная облачность. 28 июня кратковременные грозовые дожди, лишь ночью в южных и большинстве центральных областей без осадков. 29 июня ночью в южных, восточных областях и Закарпатье, днем в Украине кратковременные дожди, местами грозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют разгар лета очень жарким без значительных осадков. Июнь оказался достаточно изменчивым, но впереди украинцев ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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