Облачно с прояснениями и до +27 тепла: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 6 июня

Погода в Украине во вторник, 6 июня, будет теплой во всех регионах – температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов. В то же время на Прикарпатье и Закарпатье возможны кратковременные дожди и грозы.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра в Facebook. По данным синоптиков, на остальных территориях будет сухо.

Ветер в этот день ожидается переменных направлений, 3-8 м/с.

В восточных областях во вторник будет сухо, прогнозируют переменную облачность. Днем столбики термометров будут показывать +22..+24 градуса, ночью предполагается +10..+8. На юге и в центре Украины будет немного теплее – днем +24..+26, ночью от +12 до +14. Осадков не ожидается.

На западе 6 июня пройдет дождь в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Температура днем +22..+24, ночью +14..+12.В северных областях прогнозируют от +23 до +25 градусов днем и +12..+10 ночью.

В столичном регионе синоптики прогнозируют во вторник переменную облачность. Температура по области ночью +9..+14 градусов, днем +22..+27. В Киеве ночью +12..+14, днем +24..+26.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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