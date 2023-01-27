Облачно и местами туманы: синоптики обновили прогноз на пятницу. Карта

В Украине в пятницу, 28 января, будет облачная погода. Часть страны покроют туманы.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, ночь будет морозной, кое-где до -13.

Больших осадков в этот день не предполагается. Тем не менее, небольшой снег ожидается в Карпатах, большинстве северных, а также в Хмельницкой и Винницкой областях. Небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом пройдут и в Одесской области.

Кроме того, часть Украины ночью и утром окутают туманы. Их следует ожидать в Карпатах, а также в Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепровской областях и на востоке страны.

Ветер северо-восточный, с переходом в северных регионах в юго-восточный, 3-8 м/с.

Самый теплый день пятницы будет в Крыму. Здесь воздух прогреется до +6...+8 градусов. Сравнительно тепло будет и в Закарпатье – днем +5...+7. Тем не менее ночью термометры в этих регионах будут показывать -4...-6.

На остальной территории днем от -3 мороза до +2 тепла, кое-где до +4. Ночью -2...-7, в восточных областях столбики термометра опустятся до -8...-13.

В Киеве и области 27 января будет облачно, местами пройдет небольшой снег.

В столице днем температура будет колебаться около 0, ночью столбики термометров опустятся до -2...-4 мороза.

По области температура днем +3...-2, ночью -2...-7 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, в феврале придет весна. По его словам, этот месяц вряд ли можно будет назвать по-настоящему зимним. Тенденция к изменчивой погоде сохранится, несколько дней холода будет сменять относительно теплая, как для этого времени года, погода.

Также в феврале ожидаются сильные магнитные бури. В это время многие люди испытают головную боль, мигрени, усталость, потерю сил, проблемы со сном и повышенное давление.

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