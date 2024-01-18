Нужно ли стирать форму после каждого похода в спортзал: советы

Во время активных физических нагрузок повышается потоотделение, что оставляет пятна на одежде и образовывает неприятный запах. Обычно большинство людей стирают форму сразу после тренировки, но частая чистка приводит к порче и обесцвечиванию ткани.

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OBOZ.UA нашел советы, которые помогут избежать этого. Важно выбирать качественную спортивную одежду, чтобы тело могло "дышать".

Стирка спортивной формы зависит от материала и загрязнения. К примеру, вещи из натуральных тканей можно чистить реже, потому что они не так впитывают пот, как синтетическая одежда. После тренировки понюхайте свою форму, если вы почувствовали резкий аромат, то конечно ее нужно постирать.

Белый уксус

Это природный ингредиент, который быстро справиться с резким ароматом. Добавьте 250 миллилитров уксуса в два литра воды и все тщательно перемешайте. Оставьте одежду в растворе на час, затем постирайте как обычно.

Если у вас нет времени для замачивания, добавьте 250 миллилитров уксуса в барабан стиральной машины и включите соответствующий режим.

Избегайте использования смягчителя для тканей, так как такое средство отрицательно влияет на материал и вы будете потеть еще больше, потому что воздух не будет попадает внутрь.

Сушить спортивную одежду лучше на свежем воздухе, а не в сушилке. Это поможет сохранить его форму.

Сода

Обувь также требует особого ухода после тренировок. Если вы почувствовали неприятный аромат, то насыпьте немного соды внутрь и оставьте так кроссовки на ночь. Сода – это естественный нейтрализатор запахов, который быстро справиться с проблемой.

Для большего эффекта вы можете поместить обувь в полиэтиленовый пакет и поставить в морозильную камеру на ночь. Низкая температура уничтожит бактерии, образующие вонь.

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