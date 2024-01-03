Как избавиться от жирных пятен на одежде: помогут два кухонных средства

Жирные пятна на одежде – настоящий вызов. Даже дорогостоящие химические средства не всегда могут удалить масляные пятна из волокон. Агрессивные отбеливатели часто вредят деликатным тканям, и, кажется, выход один – просто выбросить поврежденную вещь или использовать ее в быту как тряпку.

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На самом деле все не так критично, но действовать нужно немедленно, пока пятно еще свежее. В сети набирает популярность простой лайфхак, который поможет удалить жир из волокон и сохранить ткань.

Шантель Мила, эксперт по стилю, организации и уборке, рассказала о пяти простых шагах, которые помогут устранить неприятные жирные пятна.

Необходимые ингредиенты:

средство для мытья посуды;

пищевая сода.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. В первую очередь следует обработать пятно мыльным раствором. Это, по словам Шантель, "растворит жир".

Шаг 2. Затем на пятно нужно насыпать пищевую соду. Сода действует как природный растворитель жира и абсорбент.

Шаг 3. Оставьте мыльный раствор и соду на 10-15 минут, чтобы средства подействовали. Затем следует прополоскать одежду и постирать в стиральной машинке или вручную – как вам удобнее.

Важная оговорка: для удаления жирных пятен на белой или светлой одежде лучше брать прозрачную жидкость для посуды. Окрашенное средство может и само оставить на ткани цветное пятно.

Пригодится и обычная соль. Ее можно добавлять к моющим средствам или использовать для стирки в машинке. Как соль поможет избавиться от жирных пятен – читайте в материале.

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