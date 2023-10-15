Чем осенью подкормить почву в теплице, чтобы улучшить следующий урожай огурцов: самые эффективные удобрения

Оптимальный режим полива, достаточное количество солнечного света и качественные подкормки – три основных фактора, которые влияют на урожай. Опытные огородники советуют подкормить почву в теплице осенью, чтобы в следующем сезоне получить большие и здоровые плоды.

Итак, сразу после того, как убрана ботва и собран последний урожай, можно приступать к внесению удобрений. Чем подкормить почву, чтобы улучшить плодоношение огурцов на следующий год – читайте в материале OBOZ.UA.

Самые эффективные осенние удобрения

Специалисты советуют придерживаться "золотого стандарта" подкормок: две трети от общего объема удобрений использовать осенью во время перекапывания, а остальное вносить весной.

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Доломитовая мука

Прежде всего следует рассыпать на грядках доломитовую муку. Это удобрение очень полезно для раскисления почвы. Также доломитовая мука содержит питательные вещества и микроэлементы:

кальций;

магний;

железо;

цинк;

фосфор;

марганец и т.д.

Навоз

Полупревший навоз оптимально рассыпать сверху по доломитовой муке – так вы сможете насытить почву азотом и микроэлементами.

Расчет простой: на 1 квадратный метр понадобится 4-6 кг удобрения.

Борофоска

Огурцам в сезон роста, цветения и плодоношения особенно нужны четыре полезных микроэлемента: бор, фосфор, калий и магний. Поэтому борофоска – оптимальное удобрение для улучшения состава почвы.

На 1 квадратный метр понадобится 30 г удобрений.

После внесения подкормок грунт в теплице следует тщательно и глубоко перекопать.

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