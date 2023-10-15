Чем осенью подкормить почву в теплице, чтобы улучшить следующий урожай огурцов: самые эффективные удобрения
Оптимальный режим полива, достаточное количество солнечного света и качественные подкормки – три основных фактора, которые влияют на урожай. Опытные огородники советуют подкормить почву в теплице осенью, чтобы в следующем сезоне получить большие и здоровые плоды.
Итак, сразу после того, как убрана ботва и собран последний урожай, можно приступать к внесению удобрений. Чем подкормить почву, чтобы улучшить плодоношение огурцов на следующий год – читайте в материале OBOZ.UA.
Самые эффективные осенние удобрения
Специалисты советуют придерживаться "золотого стандарта" подкормок: две трети от общего объема удобрений использовать осенью во время перекапывания, а остальное вносить весной.
Доломитовая мука
Прежде всего следует рассыпать на грядках доломитовую муку. Это удобрение очень полезно для раскисления почвы. Также доломитовая мука содержит питательные вещества и микроэлементы:
- кальций;
- магний;
- железо;
- цинк;
- фосфор;
- марганец и т.д.
Навоз
Полупревший навоз оптимально рассыпать сверху по доломитовой муке – так вы сможете насытить почву азотом и микроэлементами.
Расчет простой: на 1 квадратный метр понадобится 4-6 кг удобрения.
Борофоска
Огурцам в сезон роста, цветения и плодоношения особенно нужны четыре полезных микроэлемента: бор, фосфор, калий и магний. Поэтому борофоска – оптимальное удобрение для улучшения состава почвы.
На 1 квадратный метр понадобится 30 г удобрений.
После внесения подкормок грунт в теплице следует тщательно и глубоко перекопать.
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