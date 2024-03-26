Нужно ли обрезать лаванду весной: особенности ухода

Лаванда – это не просто красивый цветок с нежным ароматом, но и многофункциональное растение, используемое в разных областях. Ее пышное цветение радует его, а уникальный аромат не оставит равнодушным никого.

Однако чтобы лаванда росла пышной и обильно цвела, ей необходим правильный уход, особенно весной. О том, как следует заботиться об этом растении и стоит ли его обрезать, рассказало издание Вікна.

После зимы и холодов кусты лаванды остаются совершенно беззащитными и невзрачными, поэтому нужно о них позаботиться. Весенний уход за растением не предполагает большого количества сложных и утомительных процедур, однако непременно влияет на дальнейшее развитие растения.

Обрезка лаванды

Обрезка – это самый важный этап ухода за лавандой. Если хоть раз пропустить его, то куст будет не очень привлекательным с голыми нижними ветвями.

Однако важно помнить, что обрезать следует только те растения, которые старше двух лет. Тогда нужно удалить все сухие и поврежденные ветки и укоротить длину куста до трети общей высоты.

Удобрения

Вы можете смело подкармливать свою лаванду калийным удобрением. Весной можно использовать азотное, так как оно будет стимулировать рост зеленой массы.

Полив

С повышением температуры следует и увеличивать полив. Также после каждого дождя не забывайте разрыхлять землю между растениями и удалять сорняки.

В будущем, чтобы уменьшить площадь распространения сорняков, можно покрыть слоем торфа открытый грунт у лаванды.

Окучивание

Некоторые садоводы также высоко окучивают свои кусты лаванды, чтобы способствовать их быстрому развитию. Таким образом, можно способствовать формированию новых побегов на старых веточках и скорректировать форму растения.

Уход в домашних условиях

Не обязательно иметь дачный участок, чтобы выращивать лаванду. Это можно делать и в домашних условиях, но тогда следует не забывать поливать растение 2-3 раза в неделю и хранить горшок в умеренно освещенном месте.

Также домашнюю лаванду, равно как и уличную, нужно подкармливать удобрениями.

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